Krypto-Gipfel im Weißen Haus - Bitcoin-Branche vor wichtigen Entscheidungen

Der Kryptomarkt wurde in der vergangenen Woche von extremen Turbulenzen geprägt. Von massiven Kursabstürzen bis hin zu einem starken Turnaround war fast alles dabei. Diese wichtigen Ereignisse haben den Markt bewegt und werden Anleger noch lange beschäftigen.

Trumps Strafzölle und SEC-Entscheidungen beeinflussen den Kryptomarkt

Die einflussreichste Nachricht drehte sich um die Strafzölle, die die USA gegenüber mehreren Ländern verhängen. Zu Beginn der Woche wurde bekannt, dass Kanada und Mexiko ab März mit konkreten Strafzöllen belegt werden. China und Europa stehen ebenfalls im Fokus von Trump, und eine entsprechende Ankündigung wird in Kürze erwartet.

Gleichzeitig hat die US-Börsenaufsicht SEC in den letzten Tagen reihenweise Verfahren gegen Krypto-Unternehmen eingestellt - eine längst überfällige Entwicklung nach der Ära Gensler. Besonders brisant: Das Ripple-Verfahren könnte als nächstes fallen. Gerüchten zufolge steht die endgültige Einstellung kurz bevor, was den XRP-Kurs potenziell vervielfachen könnte.

Krypto-Gipfel im Weißen Haus am 7. März geplant

Donald Trump lädt am 7. März zu einem Krypto-Gipfel ins Weiße Haus ein. Mit dabei sind der Krypto-Beauftragte David Sacks sowie führende Branchenvertreter, die über die Zukunft der Kryptowährungen diskutieren werden.

Ein Schwerpunkt soll die Zukunft von Stablecoins sein, insbesondere USDT und USDC. Beobachter erwarten mehr Klarheit zur künftigen Regulierung, was positive Auswirkungen auf die Kursentwicklung haben könnte.

BTCBULL-Presale nähert sich der 3-Millionen-Dollar-Marke

In diesem volatilen Marktumfeld konnte der BTC-Bull-Token bereits fast 3 Millionen Dollar im Presale einsammeln. Der Community-Coin bietet Airdrops, Burn-Events und ein attraktives Staking-Programm mit durchschnittlich 139% Rendite.

Mit einem aktuellen Preis von 0,0025 Dollar pro Token bietet sich noch eine Einstiegschance, bevor die nächste Preiserhöhung ansteht. Der selbst ernannte "erste Bitcoin Memecoin der Welt" zieht trotz der Marktturbulenzen weiterhin Investoren an.

