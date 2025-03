Der deutsche Windkraftspezialist Nordex hat einen neuen Auftrag an Land gezogen: Das Unternehmen soll Auren Energia, einen führenden Anbieter erneuerbarer Energien in Brasilien, mit 19 Turbinen für den Cajuína-Windpark beliefern. An der Börse geht der Blick nach oben.Bereits in der Vergangenheit war Nordex mit der Bereitstellung von insgesamt 120 Turbinen maßgeblich am Aufbau des brasilianischen Windpark-Komplexes Cajuína beteiligt. Die 19 neuen Anlagen des Typs N163/5.X mit einer Gesamtleistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...