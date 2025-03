Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!!Mittwoch, 26. März 2025, 20.15 UhrAktenzeichen XY... UngelöstDie Kriminalpolizei bittet um MithilfeRudi Cerne berichtet über ungeklärte KriminalfälleÜberfall in ApothekeKurz vor Ladenschluss stürmt ein mit einem Messer bewaffneter Täter in eine Apotheke. Eine Angestellte kann sich in einen Raum einsperren, doch ihre Kollegin ist dem Unbekannten ausgeliefert.Frauenleiche im SeeEin Passant entdeckt ein weibliches Mordopfer, das am Ufer eines Sees treibt. Die Identität der Toten steht schnell fest, die Suche nach dem Täter gestaltet sich weitaus schwieriger.Raub in TankstelleEin Tankwart will die Einnahmen gerade im Kassentresor verstauen, da überfallen zwei junge Männer die Tankstelle. Das Geld ist weg - aber verrät die Männer jetzt ihre auffällige Kleidung?Vermisste ermordet?Eine Frau verschwindet spurlos. Ermittlungen der Polizei ergeben: Ihr Lebenswandel war sehr ungewöhnlich und voller Geheimnisse. Wurden ihr diese schließlich zum Verhängnis?"Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5982382