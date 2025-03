Düsseldorf (ots) -Xiaomi, ein weltweit führendes Unternehmen für Technologie und Innovation, stellt im Rahmen des Mobile World Congress 2025 in Barcelona sein erweitertes intelligentes Ökosystem "Human x Car x Home" vor. Das System setzt neue Maßstäbe in der geräteübergreifenden Integration und optimiert damit die Interaktion durch nahtlose Konnektivität und intelligente Vernetzung."Für Xiaomi beginnt Innovation beim Menschen", so Daniel Desjarlais, Director of Communications für Xiaomi International. "Unsere Produktentwicklungen orientieren sich maßgeblich an den Bedürfnissen unserer Nutzer*innen. Das intelligente Ökosystem 'Human x Car x Home' steht beispielhaft für diese Mission. Es verknüpft persönliche Geräte, Fahrzeuge und Wohnräume nahtlos miteinander und setzt damit neue Standards im Bereich der vernetzten Intelligenz. Auf dem MWC laden wir dazu ein, diese neue Art der konstanten Vernetzung zu entdecken."Xiaomi präsentiert darüber hinaus in Barcelona seine neue Xiaomi 15 Serie sowie die Xiaomi Pad 7 Serie, die jeweils mit dem neuen Betriebssystem Xiaomi HyperOS 2 angetrieben werden. Das Portfolio wird ergänzt durch eine Vielzahl fortschrittlicher AIoT- und Haushaltsgeräte, die im Rahmen der Messe erstmals international vorgestellt werden. Der Bereich Xiaomi Imagery Technology bietet einen detaillierten Einblick in die Integration hochmoderner Objektivtechnologie von Leica in Xiaomi Smartphones sowie in weitere Innovationen, die im Bereich der mobilen Bildverarbeitung neue Zeichen setzen. Ein weiteres Highlight auf dem MWC sind die Elektrofahrzeuge aus dem Hause Xiaomi, darunter der Xiaomi SU7 Max und der kürzlich vorgestellte Xiaomi SU7 Ultra - beide Fahrzeuge stehen für hohe Leistungsfähigkeit und einen wichtigen Schritt von Xiaomi in Richtung einer intelligenteren Mobilität.Die Zukunft gehört der vernetzten IntelligenzIm vergangenen Jahr hat das Ökosystem von Xiaomi "Human x Car x Home" bedeutende Fortschritte in der Entwicklung vernetzter Intelligenz gemacht. Das intelligente Ökosystem passt sich an individuelle Bedürfnisse an und nutzt fortschrittliche Technologien, um Vorlieben vorherzusagen, daraus zu lernen und entsprechend zu reagieren - und kann so ein intuitives und personalisiertes Erlebnis bieten. Am MWC-Stand von Xiaomi kann dieses Jahr der Smart-Living-Bereich erkundet werden, an dem gezeigt wird, wie persönliche Geräte, Elektrofahrzeuge und eine Vielzahl von AIoT-Geräten nahtlos zusammenarbeiten und die vernetzte Zukunft gestalten.Xiaomi HyperOS 2 wird im Rahmen des MWC erstmals international vorgestellt. Das neue Betriebssystem zeichnet sich durch wesentliche Fortschritte in seinem intelligenten Systemdesign aus. Über 3.000 Ingenieure haben die optimierte, von Xiaomi HyperCore angetriebene Plattform entwickelt und dabei mehr als 25.000 Szenarien analysiert. Firmeneigene Technologien wie ein Mikroarchitektur-Scheduler, dynamisches Speicher-Management und Storage 2.0 sorgen als Innovationen für schnellere App-Starts, geringeren Energieverbrauch und eine reibungslose Performance selbst in anspruchsvollen Szenarien. Die geräteübergreifende Interaktion wurde durch Xiaomi HyperConnect weiter optimiert und bietet Funktionen wie Dual-Kamera-Streaming, "Home Screen+" und nahtlose plattformübergreifende Kompatibilität.Mit der Einführung von Xiaomi HyperAI hat Xiaomi HyperOS 2 einen wichtigen Schritt in Richtung Innovation gemacht: Fortschrittliche KI-Funktionen wurden integriert, um die Produktivität und Kreativität zu fördern. So bieten KI-gestützte Schreibwerkzeuge Unterstützung bei der Optimierung oder Erweiterung von Texten und sorgen im Alltag für höhere Produktivität. Mittels Xiaomi HyperAI werden mühelos Sprachbarrieren überwunden: Gespräche werden in Echtzeit übersetzt und via Spracherkennung präzise transkribiert. Auch im kreativen Bereich eröffnet Xiaomi HyperAI neue Möglichkeiten: Mit "AI Art" in Mi Canvas lassen sich Skizzen in personalisierte Kunstwerke verwandeln. Zudem erwecken AI Live Wallpapers und AI Cinematic Lock Screens dynamische visuelle Erlebnisse zum Leben - ganz gleich, ob es sich um einen freudigen Moment mit der Familie oder atemberaubende Landschaft handelt.Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung von KI hat Xiaomi seine Zusammenarbeit mit Google weiter intensiviert. Durch die tiefere Integration von Funktionen wie Google Gemini und Circle to Search schafft Xiaomi intelligentere und personalisierte Nutzererlebnisse. Damit bekräftigt Xiaomi seine führende Position als Anbieter intelligenter, nutzerzentrierter Lösungen für das smarte Leben.Mobile Imaging: Fortschritt und neue PerspektivenXiaomi hat sich im Bereich der mobilen Bildgebung etabliert und setzt kontinuierlich neue Maßstäbe in diesem dynamischen Bereich. 2022 ist Xiaomi eine strategische Partnerschaft mit Leica eingegangen, 2024 folgte die gemeinsame Gründung des Xiaomi x Leica Optical Institute mit dem Ziel, die Fotografie in ihrer ganzen Tiefe grundlegend zu erforschen. Dabei werden die Grenzen der mobilen Bildgebungstechnologie stetig erweitert und gleichzeitig die tiefere Verbindung zwischen Fotografie und Menschlichkeit erkundet.Die neu vorgestellte Xiaomi 15 Serie verkörpert diese Vision. Sie kombiniert Leica Sumillux-Objektive mit fortschrittlicher rechnergestützter Fotografie, angetrieben durch Xiaomi AISP 2.0. Die neue Smartphone-Serie bringt Fortschritte in der Bildgebungstechnologie und optimiert das Nutzererlebnis in der mobilen Fotografie.Beständiges Ziel von Xiaomi ist es, neue Industriestandards zu setzen. Das Xiaomi Modular Optical System steht als neues Produktkonzept für dieses Engagement. Das Kamerasystem, das auf dem Xiaomi Messestand in Barcelona zum Ausprobieren bereitsteht, ist mit einem abnehmbaren 35mm f/1.4 Äquivalent Festbrennweitenobjektiv ausgestattet, das mit einem eingebauten M4/3 Bildsensor integriert ist und magnetisch mit einem Smartphone verbunden wird. Dank der neuen Xiaomi LaserLink Communication-Technologie - einer fortschrittlichen optischen Kommunikationslösung - ermöglicht das System einen nahtlosen Datentransfer zwischen Kamera und Smartphone. Xiaomi hat mit der Kombination von hoher Bildqualität traditioneller Kamerahardware und der Rechenleistung von Smartphones neue Möglichkeiten in der Bildgebungstechnologie eröffnet.Innovationen und Rekord-Erfolge im Bereich ElektrofahrzeugeAuch im Bereich Elektrofahrzeuge hat Xiaomi bedeutende Fortschritte erzielt. Das Unternehmen erreichte bis zum dritten Quartal 2024 einen EV-Umsatz von annähernd 10 Milliarden RMB und eine Bruttogewinnmarge von 17,1 Prozent. Die Xiaomi SU7 Serie verzeichnete im Dezember 2024 monatlich mehr als 25.000 ausgelieferte Fahrzeuge. Insgesamt wurden im Jahr 2024 über 135.000 Fahrzeuge ausgeliefert. [1] Mit dem Ziel von 300.000 Auslieferungen im Jahr 2025 erweitert Xiaomi seine Produktionskapazitäten und sein Vertriebsnetz, das bis Januar 2025 bereits 216 Zentren in 64 Städten in China umfasst.Im Oktober 2024 setzte der Xiaomi SU7 Ultra Prototyp mit einer Rundenzeit von 6 Minuten und 46,874 Sekunden einen Rekord auf der renommierten Nürburgring-Nordschleife und verdiente sich den Titel als weltweit schnellstes viertüriges Auto. Der im Handel verfügbare Xiaomi SU7 Ultra, der am diesjährigen MWC-Stand von Xiaomi ausgestellt ist, vereint hohe Leistungsfähigkeit und elegantes Design, was es sowohl auf professionellen Rennstrecken als auch im urbanen Straßenverkehr auszeichnet.Die Erfolge von Xiaomi im Bereich Elektrofahrzeuge (EV) unterstreichen das Engagement des Unternehmens für Innovation, Qualität und kundenorientiertes Wachstum und festigen die Position von Xiaomi als wichtigen Akteur in der Automobilbranche.Gestaltung einer nachhaltigen und intelligenten ZukunftXiaomi setzt sich dafür ein, außergewöhnliche und nachhaltige Produkte sowie Dienstleistungen weltweit bereitzustellen. Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung stellen dabei zentrale Säulen seiner Unternehmensstrategie dar.Die "Human x Car x Home" Strategie für das Smart-Ökosystem von Xiaomi wurde mit dem Ziel entwickelt, einen kohlenstoffarmen, effizienten und intelligenten Lebensstil zu ermöglichen und gleichzeitig ESG-Innovationen durch fortschrittliche Technologien voranzutreiben. Im Kern nutzt Xiaomi KI-Technologie, um Haushaltsgeräte zu optimieren, indem ihre Modi je nach Nutzerverhalten in Wohnumgebungen intelligent angepasst werden. Die Echtzeitüberwachung und -optimierung stellt sicher, dass der Betrieb der Geräte mit minimalem Energieverbrauch erfolgt. So bietet Xiaomi ein smartes, komfortables und umweltfreundliches Wohnerlebnis.Xiaomis Smart Manufacturing System hat in wichtigen Bereichen eine fortschrittliche Automatisierung erreicht und dabei bedeutende Fortschritte in der Nachhaltigkeit erzielt. In der Xiaomi EV-Fabrik optimiert die firmeneigene "Hyper Intelligent Manufacturing Platform"den gesamten Produktionsprozess, von der Managementüberwachung bis hin zu präzisen autonomen Anpassungen zur Optimierung. Diese innovative Plattform steigert die Produktionseffizienz und minimiert den Ressourcenverbrauch in sämtlichen Fertigungsstufen - und sorgt so für eine weitere Stärkung von Xiaomis Nachhaltigkeits-Engagement.Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier (https://emea.ourspacefiles.com/fl/wauW3ENpQp) (Passwort: 57EHqDc52QeN).Disclaimer¹ Daten aus der Bekanntgabe der Ergebnisse des dritten Quartals 2024 der Xiaomi Corporation.