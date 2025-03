Zürich (www.anleihencheck.de) - Auch der zweite Finanzmarktmonat dieses Jahres bescherte europäischen Aktienanlegern ansehnliche Renditen, so Anja Hochberg, Head Multi Asset Solutions, Swisscanto.Noch seien die europäischen Kursgewinne aber nicht von einem überzeugenden Konjunkturbild oder von besseren Unternehmensergebnissen gestützt, sondern mehrheitlich getrieben von Aufholeffekten. Die günstige Bewertung, die tiefe Positionierung aber auch Zinssenkungshoffnungen, die in der EU deutlich stärker ausgeprägt seien als in den USA, hätten zusätzlich geholfen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...