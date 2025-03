Leipzig (ots) -Der Monat März steht bei MDR KLASSIK ganz im Zeichen junger Klassik-Talente: Von hochkarätigen Wettbewerben für angehende Profis bis hin zum internationalen Austausch beim MDR-Kinderchor prägt die "Nächste Generation" in den kommenden Wochen die Angebote. Ein Highlight ist der erstmals von MDR KLASSIK ausgelobte Medienpreis beim renommierten Deutschen Musikwettbewerb. Alle Angebote zum Klassik-Nachwuchsfrühling sind unter mdr-klassik.de (https://www.mdr.de/mdr-klassik-radio/klassikthemen/naechste-generation-ueberblick-maerz-102.html) gebündelt."Meine Minute": Neuer MDR-Medienpreis zum Deutschen MusikwettbewerbVom 5. bis 15. März findet der Deutsche Musikwettbewerb des Deutschen Musikrates in Leipzig statt. Der renommierte deutsche Nachwuchswettbewerb richtet sich an junge, professionelle Musikerinnen und Musiker, die am Beginn ihres Berufslebens stehen. Zur aktuellen Auflage etabliert MDR Klassik erstmals einen eigenen Preis: "Meine Minute - Der MDR KLASSIK Preis zum Deutschen Musikwettbewerb" (https://www.mdr.de/mdr-klassik-radio/klassikthemen/leipzig-deutscher-musikwettbewerb-mdr-klassik-preis-100.html). Um diesen Preis konnten sich die Beteiligten der finalen Runde per Videoporträt bewerben. Der Gewinner der Online-Publikumsabstimmung bei MDR KLASSIK ist Blockflötist Lucas Biegel. Als Preis wartet ein Live-Radiointerview bei MDR KLASSIK. Die Preisverleihung findet innerhalb des Wettbewerbszeitraumes in Leipzig statt.75 Jahre Internationaler Bachwettbewerb Fach KlavierDas MDR-Sinfonieorchester stellt sich beim Internationalen Bachwettbewerb (13. bis 21. März) im Fach Klavier in den Dienst der Finalisten und begleitet genau an Johann Sebastian Bachs Geburtstag, am 21. März, die Endrunde im Leipziger Gewandhaus um 18.00 Uhr. Geplant ist bei MDR KLASSIK eine Liveübertragung im Hörfunk über DAB+ und im Internetradio bei MDR KLASSIK.Abschlusskonzert Dirigierwettbewerb der mitteldeutschen HochschulenBeim Auswahldirigieren des MDR-Sinfonieorchesters konnten Studierende der Musikhochschulen Dresden, Weimar und Leipzig ihr Können zeigen. Die drei Preisträger präsentieren beim Abschlusskonzert des Dirigierwettbewerbs der mitteldeutschen Musikhochschulen ihre erarbeiteten Werke nun öffentlich: am 14. März um 18.00 Uhr im MDR-Studio am Augustusplatz in Leipzig. Der Eintritt ist frei.Aufzeichnung vom 25. TelemannwettbewerbZum 13. Mal lädt die Internationale Telemann-Gesellschaft vom 21. bis 30. März zum Wettbewerb nach Magdeburg ein. In diesem Jahr stehen erstmals zwei Kategorien im Mittelpunkt: historische Streichinstrumente und Kammermusikensembles. MDR KLASSIK wird das Abschlusskonzert aufzeichnen und am 4. April um 20.00 Uhr senden.Jugend musiziert: Landeswettbewerbe in Sachsen, Sachsen-Anhalt und ThüringenDer traditionsreichste Wettbewerb für den musikalischen Nachwuchs in Deutschland startet vom 28. bis 30. März in Mitteldeutschland in seine Landesrunden. Dann werden sich die Besten aus den Regionalausscheiden präsentieren. "Jugend musiziert" ist einer der renommiertesten Wettbewerbe zur Förderung musikalischer Begabungen. MDR KLASSIK berichtet in seinen tagesaktuellen Angeboten und im Web."Freunde zu Gast": MDR-Kinderchor und Partnerchor des ungarischen Rundfunks mit gemeinsamem KonzertDer intensive Austausch der beiden Rundfunk-Kinderchöre aus Leipzig und Budapest spannt bereits seit einigen Jahren eine musikalische Brücke zwischen Mitteldeutschland und Ungarn. Vom 27. bis 30. März wird in Leipzig unter dem Motto "Freunde zu Gast" geprobt und abschließend das gemeinsame Familienkonzert "Naturgeflüster" vor Publikum präsentiert. Das Konzert am 30. März, 11.00 Uhr findet im Leipziger Gewandhaus statt.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5982454