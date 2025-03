FRANKFURT (dpa-AFX) - Scout24 hat am Montag vom Optimismus der Analysten der Deutschen Bank profitiert. Die Aktien des Online-Portalbetreibers kletterten auf ein Rekordhoch und notierten zuletzt 5,3 Prozent im Plus bei 99,35 Euro. In der Spitze stiegen sie erstmals über die 100-Euro-Marke.

Damit setzten sie sich außerdem deutlich über die 21-Tage-Linie ab, die ein charttechnischer Indikator für den kurzfristigen Trend ist. Im laufenden Jahr summiert sich das Kursplus für die Aktien bereits auf fast 17 Prozent.

In Reaktion auf das beschleunigte organische Wachstum im vierten Quartal und angesichts der wohl ähnlich guten Geschäftsdynamik 2025 überarbeitete Deutsche-Bank-Analystin Nizla Naizer ihren Bewertungsansatz für Scout24 und erhöhte die Prognosen.

Ihr neues Kursziel von 110 Euro ist neben dem identischen Votum der Berenberg-Experten das höchste unter den Analysten. Derweil hoben auch die Analysten von Oddo BHF und Kepler Cheuvreux ihre Kursziele auf 105 beziehungsweise 107 Euro an./niw/mis