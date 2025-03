Bitcoin durchbricht 90.000 Dollar-Marke - Rekord-Hashrate signalisiert weiteres Wachstum

Positive Krypto-News aus den USA lassen den Markt massiv anspringen. Bitcoin verzeichnet einen starken Anstieg von 8% in den letzten 24 Stunden und notiert wieder über 90.000 Dollar, während die Bitcoin-Hashrate auf ein neues Rekordhoch klettert - ein zuverlässiger Indikator für künftiges Kurspotenzial.

Bitcoin-Hashrate erreicht historisches Hoch

Die Hashrate des Bitcoin-Netzwerks, die die Rechenleistung und Sicherheit der Blockchain misst, zeigt eine kontinuierliche Aufwärtsentwicklung. Eine erhöhte Hashrate bedeutet mehr Sicherheit und signalisiert das Vertrauen der Miner in die langfristige Profitabilität.

Laut Analyst Ki Young Ju sind derzeit über 4,8 Millionen Mining-Rigs aktiv, die einen Marktwert von 1,7 Billionen Dollar absichern. Besonders ist, dass diese Zahl selbst während der jüngsten Korrektur gestiegen ist - ein klares Zeichen, dass Miner langfristig planen und weiterhin an Bitcoin glauben.

Trump erwähnt Altcoins als Teil der US-Krypto-Reserve

Die jüngste Kursbewegung wurde durch Donald Trumps Erwähnung von XRP, SOL und ADA als Teil einer geplanten US-amerikanischen Krypto-Reserve verstärkt. Diese Entwicklung sorgte für bullische Stimmung, besonders im Altcoin-Markt.

Dennoch bleibt Bitcoin das fundamentale Investment im Kryptomarkt. Die steigende Mining-Aktivität unterstreicht die stabile und widerstandsfähige Natur des Netzwerks und unterstützt eine langfristig positive Perspektive.

BTCBULL sammelt über 3 Millionen Dollar im Presale

Der BTCBULL Token verfolgt einen einzigartigen Ansatz durch direkte Verbindung mit Bitcoin. Das Projekt hat bereits über 3 Millionen Dollar im Presale eingesammelt und bietet Investoren reale BTC-Belohnungen durch Airdrops, sobald Bitcoin bestimmte Kursziele erreicht.

Mit einem deflationären Design werden BTCBULL-Token bei vordefinierten Bitcoin-Kursmarken (125.000$, 175.000$ und 225.000$) automatisch verbrannt, was das Angebot verringert und potentiell für langfristige Wertsteigerungen sorgt. Zudem können Anleger durch Staking attraktive Renditen von bis zu 150% APY erzielen.

