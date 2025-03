AI-RAN Alliance wächst auf 75 Mitglieder, zeigt bahnbrechende Demos der AI-RAN-Technologie und gibt von der AI-RAN Alliance unterstützte Labore bekannt

Die beim Mobile World Congress (MWC) 2024 gegründete AI-RAN Alliance ist rasch auf 75 Mitglieder in weltweit 17 Ländern angewachsen. Sie vereint 43 Technologieunternehmen, 15 wissenschaftliche Einrichtungen, sieben Serviceanbieter, sechs Industrieverbände und vier Labore, die die Entwicklung von KI-RAN (Artificial Intelligence-Radio Access Networks, AI-RAN) und die Einführung des Ökosystems vorantreiben. Beim MWC 2025 wird die Alliance die bahnbrechenden Demos vorführen, die die transformative Wirkung der KI auf Drahtlosnetzwerke illustrieren.

"Wir sind begeistert von dem bemerkenswerten Wachstum der AI-RAN Alliance", sagte Alex Jinsung Choi, Vorsitzender der AI-RAN Alliance und Principal Fellow des Research Institute of Advanced Technology der SoftBank Corp. "Der gemeinsame Einsatz unserer Mitglieder von der Wissenschaft bis hin zu Branchenführern fördert Innovation in einem beispiellosen Tempo und ermöglicht es KI-RAN, 5G und O-RAN optimal zu nutzen und gleichzeitig die Grundlage für KI-native 6G-Netzwerke zu legen. Beim MWC 2025 werden unsere wirklichkeitsgetreuen Demos zeigen, wie KI-native RAN-Technologien die Netzwerkeffizienz steigern, neue Einnahmequellen erschließen und bahnbrechende neue KI-Services ermöglichen."

Fortschritt fördern mit vereinten globalen Kräften

Die AI-RAN Alliance hebt sich durch ihren einzigartigen Fokus auf Innovationen und Benchmarks von anderen Branchenorganisationen ab. Anders als herkömmliche Organisationen für die Normenentwicklung, die die Festlegung von Standards priorisieren, bietet die Alliance ein vertrauenswürdiges Framework für das Validieren und Testen KI-fähiger Technologien der nächsten Generation im Drahtlosbereich. Auf der einen Seite motiviert sie Mitglieder, Ideen und Konzepte einzubringen, ohne die Offenlegung von geistigem Eigentum oder Lizenzbestimmungen zu fordern. Auf der anderen Seite ermöglicht es die Alliance Mitgliedern, Daten, Code und KI-/ML-Algorithmen für die öffentliche Verwendung bereitzustellen, um eine neue Ära der schnellen Innovation im Drahtlossektor zu fördern. Auf diese Weise schafft sie eine neue Plattform für die Ideenfindung und Zusammenarbeit mit verlässlichen Benchmarking-Prozessen, um die Zukunft der Drahtloskommunikation von Grund auf zu transformieren.

Die AI-RAN Alliance bringt praktische Frameworks, Best Practices und Referenzimplementierungen voran, um eine nahtlose KI-Integration in RAN-Bereitstellungen zu ermöglichen. Zur Erleichterung dieser Mission gab die AI-RAN Alliance heute ihre Kooperation mit Keysight Technologies, Northeastern University, Singapore University of Technology and Design (SUTD), und VIAVI Solutions bekannt, um vier von der AI-RAN Alliance unterstützte Labore einzurichten. Weitere Labore sind im Aufbau.

Die Arbeitsgruppen der Alliance konzentrieren sich auf drei Hauptbereiche:

KI für RAN: Untersuchen, wie die KI die Performance, die Funktionen und die Effizienz von Funkzugangsnetzen verbessern kann, etwa durch Verbesserung der spektralen Effizienz und der Energieeffizienz.

KI und RAN: Integrieren von KI- und RAN-Workloads in einer gemeinsamen Infrastruktur, um die Auslastung zu maximieren und neue Services wie Edge-KI-Inferencing zu ermöglichen.

KI auf RAN: Ermöglichen der Ausführung von KI- und Gen-KI-/LLM-/VLM-/agentischen KI-Anwendungen durch RAN, indem die erforderlichen Netzwerkanforderungen identifiziert werden. Es misst die Anwendungsperformance unter 5G und darüber hinaus und identifiziert Anforderungen für zukünftige Netzwerke.

Abgesehen von diesen Arbeitsgruppen initiiert die AI-RAN Alliance zwei Leitinitiativen:

Daten für KI: Konzentriert sich auf die wichtige Rolle von Daten in der KI-Entwicklung und Bereitstellung für RANs. Diese Initiative zielt darauf ab, einen strukturierten Ansatz für das Datenmanagement und die Datenerfassungs-Pipeline von Quellen wie Echtzeitsystemen und Simulatoren zu definieren und zu implementieren, um Datenverfügbarkeit für das KI-Performance-Benchmarking und weitere Forschungen sicherzustellen.

Testmethodologie: Entwicklung praktischer Testmethoden zur Bewertung von KI-RAN-Lösungen. Diese Initiative wird einen strukturierten Ansatz für das Testen und Validieren von KI-Anwendungen etablieren und dafür sorgen, dass im Laufe der Weiterentwicklung KI-nativer Netzwerke in der Branche die Erwartungen erfüllt werden.

Wegweiser für die Zukunft von KI-RAN beim MWC 2025

Beim MWC 2025 wird die AI-RAN Alliance zehn wirklichkeitsgetreue Demos präsentieren, die zeigen wie die KI die RAN-Performance optimieren, die Energieeffizienz steigern und einen neuen Grad an Automatisierung und Flexibilität ermöglichen könnte. Diese Demos, die Sie sich an den entsprechenden Ständen ansehen können, repräsentieren die gemeinsame Arbeit von den führenden Akteuren der Branche, die Mitglieder der Gruppe sind, Wissenschafts- und Forschungsinstitutionen bei der Implementierung einer Reihe neuer Projekte, die im Laufe des Jahres 2025 beginnen werden.

Zu den Highlights gehören:

Demo 1: "Learned Air Interface mit Online-Learning"

Beschreibung: Diese Demo zeigt, wie KI-gestütztes Luftschnittstellendesign die Drahtlos-Performance optimieren, die spektrale Effizienz verbessern und in vorhandene RANs integriert werden könnte und auf diese Weise eine nützliche Funktion für zukünftige KI-RAN-Bereitstellungen ist.

Assoziierte Unternehmen: DeepSig und NVIDIA

Kategorie: KI für RAN

Ort: ARM-Stand Halle 2 Stand 2I60

Demo 2: "Realisierung von Deep Learning für Uplink-Kanalschätzung/-interpolation im Live-RAN-Testbed"

Beschreibung: Die Demo zeigt einen Deep-Learning-Ansatz für die Uplink-Kanalschätzung in einem realen Over-the-Air-Echtzeit-RAN. Dieser Ansatz könnte es Netzwerkbetreibern ermöglichen, die Gesamtbetriebskosten für RANs zu senken und die Endnutzererfahrung zu optimieren.

Assoziierte Unternehmen: Fujitsu, NVIDIA und SoftBank

Kategorie: KI für RAN

Ort: ARM-Stand Halle 2 Stand 2I60

Demo 3: "KI-basierte PUSCH-Kanalschätzung"

Beschreibung: Diese Demo zeigt anhand einer KI-gestützten Uplink-Kanalschätzung, wie der Uplink-Durchsatz in 5G- und zukünftigen 6G-Netzwerken um mehr als 30 verbessert werden könnte. Wir evaluieren diese neue Lösung in einem kommerziellen Echtzeit-Testbed mit einem von Samsung entwickelten KI-CE-Algorithmus, der auf einem modernen Server mit NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip (vDU), einem Keysight Propsim-Kanalemulator und einem kommerziellen Samsung-Endgerät ausgeführt wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ansätzen nutzt der von Samsung entwickelte KI-Algorithmus die multidimensionale Art des empfangenen Demodulationsreferenzsignals, um die Kanalschätzung vorzunehmen und die Qualität der Kanalschätzung insbesondere in Szenarien mit geringem SRV zu verbessern. Dieser Ansatz könnte die PUSCH-Performance verbessern und eine bessere Nutzererfahrung und Erweiterung der Reichweite für Betreiber ermöglichen.

Assoziierte Unternehmen Keysight, NVIDIA und Samsung

Kategorie: KI für RAN

Ort: Keysight-Stand Halle 5 5F41

Demo 4: "KI-/ML-optimierte übergeordnete Modulationen mit einem neuromorphen Empfänger"

Beschreibung: Samsung, NVIDIA und VIAVI werden das transformative Potenzial der KI für RAN herausstellen. Samsung wird KI-/ML-basierte übergeordnete Modulationen für eine bessere Performance quadratischer QAM vorstellen. VIAVI wird energieeffiziente neuromorphe Empfänger präsentieren, die mehrere Signalverarbeitungsblöcke Kanalschätzung, Ausgleich und De-Mapping von Symbolen -durch ein einzelnes, für KI-basierte Modulationen optimiertes neuronales Netzwerk ersetzen werden. NVIDIA zeigt die High-Performance-GPUs für Training und Validierung.

Assoziierte Unternehmen: NVIDIA, Samsung und VIAVI

Kategorie: KI für RAN

Ort: VIAVI-Stand Halle 5 Stand 5A18

Demo 5: "KI-basiertes 5G-Beamforming für mobilitätsbewusste Interferenzabschwächung und Energieeinsparung"

Beschreibung: In dieser Demo geht es um KI-gestütztes Beamforming und energieeffiziente RAN-Steuerung in 5G-Netzwerken. Durch die Nutzung von realistischen Mobilitätsdaten und hierarchischem Verstärkungslernen wird gezeigt, wie die KI das Interferenzmanagement verbessern, die Energienutzung optimieren und die Netzwerkeffizienz in Echtzeit-Mobilitätsszenarien steigern kann.

Assoziierte Unternehmen: Singapore University of Technology and Design (SUTD), VIAVI und Yonsei University

Kategorie: KI für RAN

Ort: VIAVI-Stand Halle 5 Stand 5A18 ARM-Stand Halle 2 Stand 2I60

Demo 6: "KI-basierte Spektrumserfassung im RAN"

Beschreibung: Diese Demo unterstreicht das Potenzial KI-gestützter Erfassung für das Dynamic Spectrum Sharing und zeigt, wie KI eine intelligentere Umgehung von Interferenzen, eine verbesserte spektrale Effizienz und ein adaptives Radioressourcen-Management in realen 5G-Bereitstellungen ermöglichen könnte.

Assoziierte Unternehmen: Northeastern University Open6G

Kategorie: KI für RAN

Ort: Northeastern University-Stand Halle 6 Stand 6D1

Demo 7: "KI-RAN-Orchestrierung"

Beschreibung: Diese Demo zeigt die KI-gestützte RAN-Orchestrierung und wie KI und RAN unter Beibehaltung einer hohen Leistung, Effizienz und Servicequalität in einer gemeinsamen Infrastruktur nebeneinander existieren können.

Assoziierte Unternehmen: Keysight und Northeastern University Open6G

Kategorie: KI und RAN

Ort: Keysight-Stand Halle 5 Stand 5F41

Demo 8: "KI-gestützte Spektrumserfassung für dynamische und die Privatsphäre schützende KI-Modellpartitionierung über 5G-Netzwerke"

Beschreibung: Diese Demo beleuchtet die adaptive KI-gestützte ML-Modellpartitionierung für die datenschutzbewusste Bildverarbeitung über 5G-Netzwerke, die die Ineffizienzen der festen Modellpartitionierung in dynamischen Drahtlosumgebungen behandelt.

Assoziierte Unternehmen: Keysight, Singapore University of Technology and Design (SUTD), LITE-ON* und NeuroRAN*

Kategorie: KI auf RAN

Ort: ARM-Stand Halle 2 Stand 2I60 Keysight-Stand Halle 5 Stand 5F41 LITE-ON*-Stand Halle 6 Stand 6F38

Demo 9: "Integrierte Sensorik und Kommunikation (ISAC)"

Beschreibung: Diese Demo zeigt den Einsatz von integrierter Sensorik und Kommunikation (ISAC) in bestehenden 5G-Netzwerken. Durch Umfunktionierung einer kommerziellen 5G-Wellenform als Radarsignal können nicht verbundene Objekte, etwa Fußgänger, ohne Kameras oder RF-Tags erfasst und verfolgt werden. Zu potenziellen kommerziellen Anwendungen gehören Präsenzerkennung, Drohnenerfassung und Perimetersicherheit.

Assoziierte Unternehmen: Northeastern University und Tiami Networks

Kategorie: KI auf RAN

Ort: ARM-Stand Halle 2 Stand 2I60

Demo 10: "KI-auf-RAN-Objekterfassung"

Beschreibung: Diese Demo zeigt eine leistungsstarke, kosteneffiziente Lösung für die Bereitstellung von KI-Workloads in privaten 5G-Netzwerken, damit Branchen, die auf Verarbeitung in Echtzeit, Skalierbarkeit und geringe Latenz angewiesen sind, besser auf sie zugreifen können.

Assoziierte Unternehmen: Arm, Effnet AB*, Phluido* und Tannera*

Kategorie: KI auf RAN

Ort: ARM-Stand Halle 2 Stand 2I60

Führungsriege beim MWC 2025

Alex Jinsung Choi, Vorsitzender der AI-RAN Alliance, sowie die Alliance-Gründungsmitglieder NVIDIA und Samsung werden beim MWC 2025 am Mittwoch, den 5. März, von 14:30 bis 15:15 ein Expertenpanel auf der Marconi-Bühne, Halle 6 abhalten. Im Rahmen des Panels, KI-gestützte RAN-Automatisierung: Netzwerke transformieren für eine intelligentere, effizientere Zukunft, wird erörtert, wie die KI-fähige RAN-Automatisierung die Netzwerkleistung verbessert, das Ressourcenmanagement optimiert und verschiedene RAN-Architekturen unterstützt. Choi wird die Meilensteine der Alliance, Erkenntnisse zur KI-nativen Zukunft von RANs und Möglichkeiten der weltweiten Kooperation zur Förderung von Innnovation in der Telekommunikation preisgeben.

*Keine Mitglieder der AI-RAN Alliance

Weitere Informationen zu den Aktivitäten der AI-RAN Alliance beim MWC finden Sie unter https://ai-ran.org/mwc-2025/

Über die AI-RAN Alliance

Die AI-RAN Alliance ist ein kollaboratives Konsortium, das sich darauf konzentriert, die Entwicklung und den Fortschritt der KI-Integration in RAN zu ermöglichen. Die 2024 gegründete Allianz hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen zu fördern, Best Practices zu etablieren und die Entwicklung von KI-Technologien voranzutreiben, die die Leistung, Effizienz und Flexibilität der in der Telekommunikation eingesetzten RAN-Systeme verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter https://ai-ran.org/

