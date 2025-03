Mainz (ots) -Das ZDF trauert um Bernhard Vogel, der im Alter von 92 Jahren verstorben ist. ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler würdigt den ehemaligen Vorsitzenden des ZDF-Verwaltungsrates als einen "großen medienpolitischen Strategen".Himmler: "Bernhard Vogel war in seiner Zeit ein wichtiger Weichensteller für die Medienordnung in Deutschland. Sein medienpolitisches Ziel war ein fairer Wettbewerb zwischen dem privaten und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Damit hat er das duale System entscheidend geprägt." Vogel habe sich dabei, so Himmler, immer für das ZDF eingesetzt, das für ihn der nationale, unabhängige und glaubwürdige Anbieter von Information und Unterhaltung war.Bernhard Vogel kam im Dezember 1978 als Vertreter der Länder in den ZDF-Verwaltungsrat und wurde bereits im Januar 1979 zu dessen Vorsitzenden gewählt. 1992 trat er wegen seiner Wahl zum Ministerpräsidenten von Thüringen vom Vorsitz zurück und war bis 2007 weitere 15 Jahre lang Stellvertretender Vorsitzender des Gremiums.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5982536