Hannover (ots) -Mehr Fahrräder auf den Straßen bedeuten mehr Unfälle. Besonders Stürze und Kollisionen kosten Radfahrende nicht nur Nerven, sondern oft auch viel Geld. Doch mit einfachen Maßnahmen lassen sich viele Risiken vermeiden.Die aktuelle Studie von Linexo (https://www.linexo.de/presse/studien/2024)[1] unter 5.001 Fahrrad- und E-Bike-Nutzenden zeigt: 13,2 Prozent der Radfahrenden und 9 Prozent der E-Bike-Fahrenden haben bereits einen selbstverschuldeten Sturz erlitten. Rund 8 Prozent der Befragten haben angegeben, sogar einen Unfall durch Kollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmenden erlebt zu haben.Gerade in der dunklen Jahreszeit häufen sich die Gefahren durch schlechte Sichtverhältnisse, unangepasste Geschwindigkeit und rutschige Fahrbahnen.Viele lassen im Winter ihr Rad stehenEine Umfrage unter 818 Nutzern der Linexo App (https://app.linexo.de/) hat ergeben, dass in der kalten Jahreszeit 79 Prozent der Radfahrenden bei Glätte auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Kälte und Regen schrecken hingegen nur ein Drittel der Befragten ab, während 16 Prozent bei jedem Wetter in die Pedale treten. Um sicher unterwegs zu sein, setzen 77 Prozent auf reflektierende Kleidung, knapp die Hälfte verbessert ihre Beleuchtung. Winterreifen hingegen nutzt nur eine Minderheit von 6 Prozent.Sicher unterwegs - die besten TippsMit der richtigen Vorbereitung lassen sich viele Unfälle und Schäden vermeiden:- Regelmäßige Wartung von Bremsen, Reifen und Beleuchtung sorgt für mehr Sicherheit.- Ein jährlicher Technik-Check im Fachhandel oder in der Werkstatt beugt Defekten vor.- E-Bike-Akkus sollten regelmäßig geprüft werden, um plötzliche Ausfälle zu vermeiden.- Vorsicht bei rutschigen Fahrbahnen und ein vorausschauender Fahrstil senken das Unfallrisiko.- Reflektierende Kleidung oder Elemente am Fahrrad verbessern die Sichtbarkeit erheblich.Was tun im Schadensfall?Trotz aller Vorsicht kann es zu Unfällen kommen. "Falls es doch passiert, schützt eine passende Fahrrad- oder E-Bike-Versicherung, wie der Linexo Komplettschutz, vor hohen Reparaturkosten", sagt Sören Hirsch, Bereichsleitung Bike bei Linexo. Mit der richtigen Ausrüstung und einem soliden Schutz sind Radfahrende bestens gerüstet - egal, ob Sommer oder Winter.Über linexo by WERTGARANTIElinexo ist der verlässliche Partner bei allen Fragen der aktiven Mobilität, mit maßgeschneiderten Leistungen von Versicherung bis Leasing in einem starken regionalen Netzwerk.Der linexo Komplettschutz deckt die am häufigsten auftretenden Schadenursachen ab, wie Verschleiß, Sturz, Unfall, Vandalismus, Diebstahl, unsachgemäße Handhabung und technische Defekte. Mit einem Netzwerk von über 2.000 Partnern im lokalen Bike Fachhandel, darunter auch Filialisten, wie B.O.C., Lucky Bike, Küstenrad und Little John Bikes sowie einer einfachen, digitalen Schadenabwicklung per App und Kundenportal, sorgt linexo dafür, dass alle Bike-Fans sicher unterwegs bleiben.Hinter linexo steht die Wertgarantie Group - ein seit 60 Jahren gewachsener Konzern für Versicherungen.[1] Befragt wurden 5.001 Fahrrad- und E-Bike-Nutzerinnen und -Nutzer ab 18 Jahren. Die Stichprobe ist in den Merkmalen Geschlecht, Alter und Bundesland bevölkerungsrepräsentativ zusammengesetzt und wurde über ein Online-Access-Panel erhoben. Der Erhebungszeitraum erstreckte sich vom 21. November 2023 bis zum 11. Januar 2024.