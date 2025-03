Bei Flugtaxi-Hersteller Volocopter mündet das vorläufige in ein reguläres Insolvenzverfahren. Die im Dezember gestartete Suche nach Investoren dauert an, wobei eigentlich bis Ende Februar ein Sanierungskonzept stehen sollte. Volocopters Zukunft bleibt also ungewiss. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte Volocopter einen Antrag auf Insolvenzeröffnung gestellt. Es handelte sich bei dem Fall nach Lilium bereits um das zweite deutsche E-Flugtaxi-Startup, ...

