Diese beliebte Aktie ist in der vergangenen Woche aufgrund von Betrugsvorwürfen ordentlich unter Druck geraten. Doch nun warnen nicht nur Shortseller vor den Papieren, sondern auch Analysten sehen jetzt ein potenzielles Verkaufssignal. Sollten Anleger jetzt verkaufen, bevor es zu spät ist? Bereits in der vergangenen Woche gab es einen großen Aufruhr rund um die Aktie von AppLovin. Der Titel geriet wegen eines Short Reports unter Druck, in welchem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...