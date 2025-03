DJ MARKT USA/Börse dürfte Aufschläge vom Wochenschluss etwas ausbauen

Nach den Aufschlägen zum Wochenschluss scheint die Wall Street am Montag noch etwas weiterzulaufen - mit nachlassender Dynamik allerdings. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Importzölle gegen Kanada, Mexiko und China sollen zwar am Dienstag in Kraft treten, doch die Höhe scheint weiter unklar zu sein, nachdem zunächst 25 Prozent angekündigt worden waren. Doch auch Spekulationen über eine erneute Verschiebung der Zölle machen die Runde am Markt. Diese Hoffnung steigert die Zuversicht am Markt und stützt die Kurse. Präsident Donald Trump wird am Dienstag vor dem Kongress über den Haushalt sprechen. Spätestens dann hoffen Anleger auf Gewissheit in der Zollfrage. "Wir müssen alle auf der Hut sein. Die Dinge kommen schnell und heftig", charakterisiert Präsident Joseph Amato von Neuberger Berman die Sprunghaftigkeit Trumps.

