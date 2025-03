Der IT-Dienstleister verzeichnet positive Kursentwicklung an der Frankfurter Börse mit Höchstwerten von 33,80 Euro, während Experten weiteres Wachstumspotenzial prognostizieren.

Die Aktie des IT-Dienstleisters Bechtle verzeichnete am Montag eine erfreuliche Entwicklung an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel konnte das Wertpapier um beachtliche 2,3 Prozent zulegen und erreichte zwischenzeitlich einen Kurs von 33,62 Euro. Im Tagesverlauf wurden sogar Höchststände von bis zu 33,80 Euro verzeichnet. Bereits zum Handelsbeginn startete die Aktie mit 33,24 Euro im Plus und setzte ihren positiven Trend fort. Bemerkenswert ist die Steigerung angesichts der Tatsache, dass der Gesamtmarkt eher schwächelte - sowohl der TecDAX als auch der MDAX eröffneten mit Verlusten. Das Handelsvolumen der Bechtle-Aktie belief sich auf knapp 47.000 gehandelte Anteile, was das gestiegene Interesse der Anleger widerspiegelt. Trotz des aktuellen Aufwärtstrends liegt der Kurs allerdings noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 52,42 Euro, das im März 2024 erreicht wurde. Vom 52-Wochen-Tief von 28,74 Euro, das Anfang Januar 2025 markiert wurde, hat sich der Kurs jedoch bereits um mehr als 14 Prozent erholt.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Für Anleger könnte die Bechtle-Aktie noch interessante Perspektiven bieten. Marktexperten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,83 Euro für das Papier ausgegeben, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Niveau impliziert. Diese optimistische Einschätzung kommt trotz leicht gedämpfter Geschäftszahlen zustande. Im letzten Quartalsbericht, der am 8. November 2024 vorgelegt wurde, meldete Bechtle einen Gewinn je Aktie von 0,45 Euro, was unter dem Vorjahreswert von 0,53 Euro liegt. Der Umsatz konnte hingegen leicht um 2,17 Prozent auf 1,51 Milliarden Euro gesteigert werden. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 1,96 Euro je Aktie. Bei der Dividende rechnen Experten mit einer leichten Anpassung nach unten auf 0,693 Euro, nachdem im Vorjahr noch 0,70 Euro je Anteilsschein ausgeschüttet wurden.

