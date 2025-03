DJ UKRAINE-BLOG/Scholz trifft Mittwoch Spitzen von Union und SPD zur Ukraine

Nachrichten und Einschätzungen zu dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie den Auswirkungen:

Scholz trifft Mittwoch Spitzen von Union und SPD zur Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Mittwoch die Spitzen von Union und SPD über die internationalen Gespräche zur Ukraine unterrichten. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, dass Scholz die Parteivorsitzenden Friedrich Merz (CDU), Lars Klingbeil (SPD), Saskia Esken (SPD) sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt im Nachgang über die internationalen Gespräche zur Ukraine vom Sonntag in London und über die für Donnerstag auf dem EU-Gipfel geplanten Gespräche zur Verteidigungsindustrie informieren wolle.

March 03, 2025 07:06 ET (12:06 GMT)

