Hyundai bereitet sein Werk in der Türkei auf die Produktion von Elektroautos vor. Ab 2026 sollen in der Fabrik in Izmit neben Verbrenner auch E-Autos gebaut werden, um die steigende Nachfrage in Europa zu bedienen. Welche Modelle und in welchen Stückzahlen in Izmit gebaut werden sollen, teilt Hyundai aber nicht mit. Einen Hinweis gibt es aber: Schon im Januar 2024 hatte die Hyundai Motor Group E-Motoren-Kerne beim Zulieferer Posco bestellt, von denen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...