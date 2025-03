Während Rüstungsaktien wie Rheinmetall zu Wochenbeginn durchstarten, herrscht bei Immobilienaktien Katerstimmung. Vonovia verliert am Montag zeitweise über fünf Prozent. Im MDAX liegen Aroundtown, Deutsche Wohnen, LEG Immobilien und TAG Immobilien tief im Minus. Das hat vor allem einen Grund. Bei Immobilienaktien ist der schöne Schwung der vergangenen Tage am Montag bereits wieder dahin. Der Hauptgrund dafür: steigende Zinsen am Anleihenmarkt. Die steigenden Renditen belasten die zinssensiblen Titel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...