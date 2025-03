Das Medizintechnikunternehmen reicht FDA-Anträge für innovative Katheterlösungen ein und verfolgt eine strategische Neuausrichtung trotz aktueller Kursverluste.

Stereotaxis (NYSE: STXS), der Pionier im Bereich robotergestützter Technologien für minimalinvasive endovaskuläre Eingriffe, hat einen bedeutenden Schritt in seiner Unternehmensstrategie vollzogen. Das Unternehmen reichte kürzlich Zulassungsanträge bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für zwei innovative Katheter ein: den EMAGIN 5F für breitere endovaskuläre Anwendungen und den MAGiC Sweep für elektrophysiologische Kartierungen. Diese Entwicklung könnte dem Unternehmen, dessen Aktie derzeit bei 2,06 Dollar notiert und in der vergangenen Woche fast 10% an Wert verloren hat, neuen Auftrieb verleihen. Der EMAGIN 5F-Katheter mit einem Durchmesser von 5 French ist speziell für die Navigation durch komplexe Venen- und Arteriensysteme konzipiert. Die präzise Steuerung mittels Magnetfeldern soll sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz beim Zugang zu schwer erreichbaren Gefäßstrukturen verbessern - ein potenzieller Vorteil für minimalinvasive Behandlungen von Schlaganfällen, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mit einer Marktkapitalisierung von 174,5 Millionen Dollar und einer moderaten Verschuldung verfügt Stereotaxis über eine Liquiditätskennzahl von 1,39, was auf ausreichende finanzielle Mittel für seine Innovationsprojekte hindeutet.

Strategische Neuausrichtung mit großem Potenzial

Die Einreichung der Zulassungsanträge markiert einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Umgestaltung von Stereotaxis hin zu einem breiteren Portfolio an proprietären Kathetern. Der EMAGIN 5F ist der erste einer ganzen Familie robotisch navigierter endovaskulärer Geräte, die das Unternehmen entwickelt. Gleichzeitig strebt Stereotaxis auch die europäische CE-Kennzeichnung an, mit dem Ziel, beide Produkte in der zweiten Jahreshälfte nach den erwarteten Genehmigungen auf den Markt zu bringen. Führende Mediziner sehen großes Potenzial in diesen Technologien für komplexe Eingriffe, darunter renale Denervation und anspruchsvolle Koronarprozeduren. Trotz eines Umsatzes von 25,14 Millionen Dollar in den letzten zwölf Monaten steht das Unternehmen vor Herausforderungen im Bereich der Rentabilität - Analysten erwarten keine schwarzen Zahlen für dieses Jahr. Dennoch bleibt der Marktausblick optimistisch, mit Kurszielschätzungen zwischen 4 und 5 Dollar, was deutlich über dem aktuellen Handelsniveau liegt. Vorstandsvorsitzender David Fischel betont das Bestreben des Unternehmens, ein führender Anbieter von Robotertechnologie in mehreren medizinischen Fachbereichen zu werden und die klinische Versorgung in Kardiologie, Radiologie und Neurologie voranzutreiben. Die Technologie von Stereotaxis wurde bereits bei über 150.000 Patientenverfahren weltweit eingesetzt.

Anzeige

Stereotaxis-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Stereotaxis-Analyse vom 3. März liefert die Antwort:

Die neusten Stereotaxis-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Stereotaxis-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Stereotaxis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...