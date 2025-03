Die Vonovia-Aktie verzeichnete am Montag deutliche Verluste im Handel, wobei der Kurs zeitweise um mehr als fünf Prozent einbrach. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 28,86 Euro, nachdem es den Handelstag noch bei 29,60 Euro begonnen hatte. Diese negative Entwicklung steht im starken Kontrast zu der positiven Dynamik, die die Aktie in den vergangenen Wochen gezeigt hatte. Der Hauptgrund für die aktuelle Schwäche liegt in den steigenden Zinsen am Anleihenmarkt, die besonders zinssensitive Immobilientitel stark belasten. Nicht nur Vonovia ist betroffen - im MDAX verzeichneten auch andere Immobilienaktien wie Aroundtown, Deutsche Wohnen, LEG Immobilien und TAG Immobilien deutliche Verluste, während Rüstungsaktien wie Rheinmetall zu Wochenbeginn Kursgewinne verbuchen konnten.

Langfristige Perspektiven trotz aktueller Schwäche

Trotz des aktuellen Kursrückgangs befindet sich die Vonovia-Aktie mit 21,57 Prozent noch deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 23,74 Euro, das am 15. März 2024 erreicht wurde. Zum 52-Wochen-Hoch von 33,93 Euro vom 2. Oktober 2024 fehlen allerdings noch rund 17,6 Prozent. Im operativen Geschäft konnte Vonovia im dritten Quartal 2024 einen Umsatzanstieg von 8,19 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen. Dennoch wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 Euro ausgewiesen. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 1,94 Euro je Aktie und setzen das mittlere Kursziel bei 35,06 Euro an. Zudem erwarten Experten für 2024 eine Dividendenausschüttung von 1,18 Euro je Aktie, nach 0,90 Euro im Vorjahr. Die Quartalszahlen für das vierte Quartal 2024 sollen am 19. März 2025 vorgelegt werden.

Anzeige

Vonovia-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Vonovia-Analyse vom 3. März liefert die Antwort:

Die neusten Vonovia-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Vonovia-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Vonovia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...