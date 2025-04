Während sich der DAX heute auf Tauchfahrt begibt, herrscht bei den Anlegern von Vonovia Feierlaune. Die Aktie des Wohnungsriesen legt am frühen Nachmittag rund sechs Prozent zu. Der Grund ist ein alter Bekannter.Anleger flüchten heute aus Aktien in Anleihen. Das führt zu einem Anstieg bei Bund-Futures und gegenläufigen Marktzinsen. Für die kapitalintensiven Immobilienkonzerne ist das positiv. Neben Vonovia legen auch in der zweiten Reihe die Immobilienwerte gegen den allgemeinen Trend deutlich zu. ...

