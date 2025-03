Barcelona, Spanien, 3. März 2025 (ots/PRNewswire) -Der Huawei Cloud Commercial Vehicle Autonomous Driving Cloud Service (CVADCS) freut sich, sein Debüt auf dem Mobile World Congress (MWC) 2025 anzukündigen und bahnbrechende Fortschritte im Bereich des intelligenten Fahrens für die Bergbauindustrie zu präsentieren. Dies ist die erste internationale Markteinführung von CVADCS und unterstreicht unser Engagement für technologische Innovation und Marktexpansion über China hinaus.Auf dem MWC 2025 wird Huawei Cloud CVADCS demonstrieren, wie es den Tagebaubetrieb durch die Synergie von intelligenten Fahrzeugen und Cloud verändert. Mit einer bemerkenswerten Steigerung der Betriebseffizienz um bis zu 135 % ermöglicht unsere Lösung sicheres und effizientes Smart Driving. Die Yulong-Mine in Tibet, die auf einer Höhe von 5.000 Metern betrieben wird, ist ein Beweis für unsere technologischen Fähigkeiten, da dort regelmäßig intelligente Fahrzeuge unter extremen Bedingungen eingesetzt werden.Huawei Cloud CVADCS soll weltweit einen neuen Maßstab für intelligente Upgrades im Bergbausektor setzen. Unser CVADCS umfasst fortschrittliche Sensortechnologien und Datenanalysen, um sicherzustellen, dass der Betrieb auch bei widrigen Wetterbedingungen wie starkem Wind und Staubstürmen mit einer Sichtweite von nur 40 Metern nahtlos fortgesetzt werden kann. Diese robuste Lösung garantiert präzise Positionierung und Leistung und ermöglicht die Anpassung an komplexe Straßenumgebungen und Hindernisse in Echtzeit.Hauptmerkmale des CVADCS:Fahrzeug-Fähigkeiten:Einheitliche Verwaltung und flexible Planung mehrerer Fahrzeuge und Gruppen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz.Echtzeit-Überwachung des Fahrzeugstatus mit dynamischen Karten, die innerhalb von Minuten aktualisiert werden, um die automatische Generierung und präzise Positionierung von Sammel-, Lade- und Abladestellen zu gewährleisten.Cloud-Fähigkeiten:Die konvergenten Sensorfunktionen ermöglichen einen unterbrechungsfreien Betrieb bei ungünstigen Wetterbedingungen und einer schlechten Sicht von 40 Metern und gewährleisten Zuverlässigkeit und Sicherheit.Die konvergente Positionierungstechnologie sorgt für Präzision und Robustheit, wobei die Echtzeitleistung auch bei verschiedenen Störungen erhalten bleibt.Präzise Steuerungssysteme sorgen für die Verfolgung und operative Überwachung der intelligenten Bergbaufahrzeuge und optimieren so Leistung und Sicherheit.Zusätzlich zur Flottenplanung und Echtzeitüberwachung setzt der CVADCS eine hochentwickelte Überwachungsplattform ein, die kontinuierlich den Zustand sowohl der Software- als auch der Hardwarekomponenten bewertet. Dazu gehören Selbstüberprüfungen des Zustands, Alarmberichte und Fehleranalysen für eine proaktive Wartung und Wiederherstellung. Durch die Analyse von Produktionsdaten kann unser System Trends vorhersagen und betriebliche Strategien anpassen, während die Servicekarte dynamisch aktualisiert wird, was eine genaue Positionierung der Betriebsbereiche ohne manuelle Eingriffe ermöglicht.Durch die Verbesserung der Synergie zwischen Fahrzeug- und Cloud-Systemen steigert Huawei Cloud CVADCS die Effizienz des intelligenten Fahrens erheblich und übertrifft damit die herkömmlichen manuellen Methoden.Während wir unsere Präsenz weltweit ausbauen, hat sich der Huawei Cloud CVADCS der Einführung intelligenter und effizienter Betriebsmodelle in einer Vielzahl von Sektoren verschrieben, darunter Bergwerke, Häfen und Campus. Durch ständige technologische Innovation und Optimierung setzen wir uns für eine nachhaltige Entwicklung in der globalen Bergbauindustrie und darüber hinaus ein.Erleben Sie mit uns auf dem MWC 2025 die Zukunft der Bergbautechnologie und entdecken Sie, wie Huawei Cloud CVADCS den intelligenten Wandel in der Branche vorantreibt.Informationen zum Huawei Cloud CVADCSDer Huawei Cloud CVADCS ist eine intelligente Fahrzeug-Cloud-Synergieplattform, die von Huawei Cloud entwickelt wurde, um die Bergbauindustrie mit fortschrittlicher Konnektivität, Datenanalyse und KI-gesteuerten Lösungen zum intelligenten Fahren zu befähigen. Der CVADCS integriert modernste Technologien wie 5G, IoT, Big Data und künstliche Intelligenz, um ein intelligenteres, sichereres und effizienteres Fahrzeugmanagement und -betrieb zu ermöglichen. Er dient als Brücke zwischen Fahrzeugen und der Cloud und ermöglicht eine nahtlose Kommunikation, Datenverarbeitung in Echtzeit und intelligente Entscheidungsfindung.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2631430/HUAWEI.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-cloud-cvadcs-stellt-auf-dem-mwc-2025-revolutionare-losungen-fur-den-intelligenten-bergbau-vor-302390015.htmlPressekontakt:zw.zhangwen@huawei.com,jack.jiangchao@huawei.com,lilinbin@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5982705