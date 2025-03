DJ PTA-Adhoc: BKS Bank AG: Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2024

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Klagenfurt (pta/03.03.2025/14:00) - Der Vorstand der BKS Bank AG hat beschlossen, der Hauptversammlung eine Dividende von EUR 0,40 (2023: EUR 0,35) je Stammstückaktie für das Geschäftsjahr 2024 vorzuschlagen.

Vorbehaltlich der Billigung des Aufsichtsrates in seiner Sitzung am 25. März 2025 sowie der Genehmigung der Aktionärinnen und Aktionäre der BKS Bank AG in der Hauptversammlung am 15. Mai 2025 würden insgesamt EUR 18.322.304,00 an die Aktionärinnen und Aktionäre ausgeschüttet.

(Ende)

Aussender: BKS Bank AG Adresse: St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt Land: Österreich Ansprechpartner: Dr. Dieter Kohl Tel.: 0463-5858-139 E-Mail: dieter.kohl@bks.at Website: www.bks.at

ISIN(s): AT0000624705 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2025 08:00 ET (13:00 GMT)