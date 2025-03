Der Stern T Coronae Borealis erscheint alle 80 Jahre als hell leuchtende Nova am Nachthimmel. Der Grund dafür ist eine wiederkehrende, gewaltige Explosion. So kannst du das Himmelsspektakel beobachten. Wie Space.com berichtet, könnte T Coronae Borealis (T CrB) in Kürze eine dramatische Helligkeitssteigerung erleben. Die Nova - so bezeichnet man den Helligkeitsausbruch eines Sterns - entsteht in regelmäßigen Abständen aufgrund einer heftigen thermonuklearen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...