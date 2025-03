Das auf stromnetzunabhängige Schnellladestationen spezialisierte brandenburgische Unternehmen steht offenbar vor einem Neustart. Nachdem ME Energy im vergangenen Jahr einen Insolvenzantrag stellen musste, wurde das Unternehmen nun zu 100 Prozent vom indischen Investor Trinity Cleantech übernommen. Erste Pilot-Ladestationen mit dem Bioethanol-Konzept betreibet das Unternehmen seit 2020 - etwa in Kooperation mit The Drivery an dessen Lade-Hub in Berlin-Tempelhof ...

