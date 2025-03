8.477 Elektroautos wurden im Februar in Norwegen neu zugelassen, was einem Anteil von 94,7 Prozent an den gesamten Pkw-Registrierungen des Monats entspricht. Und im Modell-Ranking liegt keiner der üblichen Verdächtigen vorne - sondern der Nissan Ariya. Der Trend hält in Norwegen also an: Bereits im Januar waren mit 8.954 neuen E-Autos 95,8 Prozent der gesamten Neuzulassungen rein elektrisch, im Februar waren es nun 8.477 von 8.949 Neuzulassungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...