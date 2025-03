US-Präsident Donald Trump hat am Wochenende die Pläne zur Einrichtung einer strategischen Krypto-Reserve konkretisiert und damit eine Erholungsrally bei Bitcoin und Co in Gang gesetzt. Auch die Aktien von Unternehmen mit Krypto-Bezug legen nun wieder den Vorwärtsgang ein. Der Kryptobörsenbetreiber Coinbase könnte davon gleich doppelt profitieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...