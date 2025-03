Also doch: Die Rally nach den Zahlen wurde komplett verkauft. Die Palantir-Aktie hat ihre Gewinne nach den jüngsten Quartalsergebnissen bis Ende Februar komplett abgegeben. Anfang Februar war der Palantir-Kurs nach den Zahlen von 83,74 Dollar auf mehr als 100 Dollar gesprungen. Danach stieg der Kurs weiter - auf bis zu 125 Dollar, bevor eine Abwärtsbewegung einsetzte.Kurz sah es so aus, als könnte die Palantir-Aktie bereits an den ersten technischen Auffangmarken drehen. Das 38,2-Prozent-Fibonacci-Retracement ...

Den vollständigen Artikel lesen ...