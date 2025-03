In Deutschland ist offenbar ein milliardenschweres Sondervermögen für die Bundeswehr (Volumen: 400 Milliarden Euro) in Vorbereitung. Parallel hierzu hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen Plan zur "Wiederbewaffnung Europas" angekündigt. Dieser soll zeitnah bei einem EU-Gipfel in Brüssel präsentiert werden. Damit nicht genug: Ein neuer europäischer Verteidigungsfonds soll gezielt strategische Fähigkeiten wie einen europäischen Raketenschutzschirm, Drohnen und militärische künstliche ...

