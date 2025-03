DJ PTA-Adhoc: SCHNIGGE Capital Markets SE: Personelle Änderung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta/03.03.2025/15:05) - Hamburg, 03.03.2025 - Der Verwaltungsrat hat heute beschlossen, Herrn Till Gegner zum weiteren Geschäftsführenden Direktor zu bestellen. Till Gegner ist bereits seit Juli 2021 Mitglied des Verwaltungsrats der SCHNIGGE Capital Markets SE und folgt als Geschäftsführender Direktor auf den aus gesundheitlichen Gründen ausgeschiedenen Rouven de Haan.

