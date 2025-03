Mcewen Mining Inc. (NYSE: MUX) (TSX: MUX) präsentiert beeindruckende Ergebnisse seiner kürzlich abgeschlossenen Bohrungen am Windfall-Projekt in Nevada. Die Resultate des 27-Loch-Bohrprogramms, das im vierten Quartal 2024 durchgeführt wurde, zeigen eine kontinuierliche Goldmineralisierung entlang einer 1,6 km langen Strecke der Nord-Süd-verlaufenden Windfall-Verwerfungszone. Besonders hervorzuheben sind die Bohrergebnisse des Lochs WF006 mit 2,85 g/t Gold über 33,5 Meter sowie eine höhergradige Zone mit 6,96 g/t Gold über 10,7 Meter. Die Mineralisierung erstreckt sich unterhalb der historischen Gruben und bleibt in der Tiefe sowie entlang des Streichens nach Norden und Süden offen. Das Unternehmen erwarb die Timberline-Liegenschaft, zu der auch das Windfall-Projekt gehört, im Jahr 2024 im Rahmen der Übernahme von Timberline Resources.

Expansion in Argentinien schreitet voran

Parallel zu den erfolgreichen Explorationsbemühungen in Nevada macht McEwen Mining auch mit seinem Los Azules Kupferprojekt in Argentinien Fortschritte. Die Tochtergesellschaft McEwen Copper hat die Aufnahme des Projekts in das argentinische Anreizregime für Großinvestitionen (RIGI) beantragt. Das Los Azules-Projekt erfordert Investitionen von geschätzten 2,7 Milliarden US-Dollar, wovon 227 Millionen US-Dollar bereits zugesagt wurden, um die Machbarkeitsstudie abzuschließen und das Projekt baureif zu machen. Nach Genehmigung der Aufnahme in das RIGI erhält das Projekt zahlreiche Vorteile, darunter die Senkung des Körperschaftsteuersatzes von 35% auf 25% und die Befreiung von Ausfuhrzöllen. Die Machbarkeitsstudie ist für die erste Hälfte des Jahres 2025 geplant, und bei Genehmigung des RIGI-Antrags könnte mit dem Bau der Mine bereits Anfang 2026 begonnen werden. Los Azules zählt zu den zehn größten unerschlossenen Kupferlagerstätten der Welt und soll Argentiniens erste regenerative Kupfermine werden, mit dem Ziel, bis 2038 Kohlenstoffneutralität zu erreichen.

