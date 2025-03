McEwen Mining schließt Kauf von Goliath Resources-Aktien ab

Anzeige / Werbung Diese Finanzierung ist eine Bestätigung der Surebet-Entdeckung von Goliath Resources. Jetzt ist der Deal durch: Wie Goldexplorer Goliath Resources (TSXV GOT / WKN A2P063) bekannt gibt, ist die Ausgabe von 5.181.347 Einheiten des Unternehmens - bestehend aus einer Aktie und einem halben Warrant - an den Gold- und Silberproduzenten McEwen Mining beendet. Der angesetzte Preis betrug dabei 1,93 CAD pro Goliath-Aktie, wofür das Unternehmen insgesamt 868.056 Stammaktien von McEwen Mining zu einem angenommenen Kurs von 11,52 CAD pro Aktie erhielt. Damit halten das größere Unternehmen nun rund 5,4% und Chairman Rob McEwen persönlich ungefähr 3,9% an Goliath - auf teilweise verwässerter Basis. Rob McEwens Begründung für die Investition seines Unternehmens in den von CEO Roger Rosmus geleiteten Explorer ist dabei einfach. Seit er 2023 Goliath-Aktionäre geworden sei, so der Minenmultimillionär, habe ihn die Surebet-Entdeckung immer wieder beeindruckt. Insbesondere die vergangene Bohrkampagne (2024) sei imposant gewesen, da Goliath in 92% der Bohrlöcher auf sichtbares Gold gestoßen sei. Neue, hochgradige Goldentdeckungen wie Surebet seien extrem selten. Er hoffe jetzt, so Herr McEwen, dass Goliath mit den nächsten Bohrungen diese großartige Erfolgsserie fortsetzen könne. Roger Rosmus, Gründer und CEO von Goliath ist verständlicherweise hocherfreut, die strategische Investition von McEwen Mining abgeschlossen zu haben, womit Herr McEwen und seine Firma nun zu wichtigen, strategischen Eckpfeilerinvestoren von Goliath geworden seien. Die Bestätigung der Surebet-Entdeckung durch ein Mitglied der Canadian Mining Hall of Fame - auf Grund seines Erfolges bei mit Goldcorp - sei äußerst bedeutsam, so Herr Rosmus. Interessanterweise schlossen Goliath, Herr McEwen und McEwen Mining neben der Finanzierung auch noch eine Stillhaltevereinbarung ab, die unter anderem vorsieht, dass McEwen und Herr McEwen keine Aktien des Unternehmens erwerben, zu erwerben anbieten oder dem Erwerb zustimmen, um einen Anteil von mehr als 9,9% der ausstehenden und ausgegebenen Aktien zu erlangen oder andere Assets oder Verbindlichkeiten von Goliath zu erwerben, ohne dass das Unternehmen zuvor schriftlich zustimmt. Diese Vereinbarung gilt für einen Zeitraum von zwei Jahren.

