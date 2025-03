Für mich als Redakteurin sind Finanzthemen, die Frauen betreffen, natürlich immer besonders spannend. Erfreulich fand ich in diesem Kontext eine Meldung des Statistischen Bundesamtes, wonach die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in Deutschland 2024 so stark zurückgegangen ist wie noch nie. Doch der Weg zur echten, finanziellen Gleichstellung ist dennoch weit. Unter anderem,...

