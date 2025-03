Eigentlich sollten erst am Mittwoch die Ergebnisse des EU-Strategiedialogs zur Zukunft der Autobranche vorgestellt werden. Jetzt teilt die Kommission vorab mit: Brüssel plant, das CO2-Ziel für 2025 für die Autohersteller abzuschwächen. Und stellt eine neue Batterie-Förderung in Aussicht. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärt in einer offiziellen Mitteilung, dass sie den Herstellern erlauben will, das CO2-Ziel in den kommenden drei Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...