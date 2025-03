© Foto: Boris Roessler - dpa

Der DAX ist am Montag erstmals über 23.000 Punkte geklettert. Dabei baute er sein Jahresplus auf knapp 16 Prozent aus.Die Rallye des DAX wird angeführt vom Rüstungs-Highflyer Rheinmetall, dessen Aktien mit zweistelligem Zuwachs zwischenzeitlich die Marke von 1.200 Euro knackten und damit das frisch ausgegebene Kursziel der Analysten von Morgan Stanley hinter sich ließen. Kräftig Auftrieb gibt die Aussicht auf ein Sondervermögen für die Bundeswehr sowie steigende Verteidigungsausgaben der europäischen Nato-Staaten. Zudem sind im Handel am Montag die Autowerte gefragt. Angesichts drohender CO2-Strafen will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Auto-Herstellern nun mehr Zeit geben, …