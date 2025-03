Ansell Limited (ASX: ANN), ein weltweit führender Anbieter von Schutzlösungen, gab heute bekannt, dass seine Vertriebsorganisation ab sofort Bestellungen von Kimtech und KleenGuard annehmen und Kundenanfragen in Nordamerika und Europa bearbeiten wird. Dies ist der erste bedeutende kommerzielle Meilenstein nach der strategischen Übernahme des Geschäftsbereichs Persönliche Schutzausrüstung (PSA) von Kimberly-Clark (KCPPE) im vergangenen Jahr und stärkt die Position von Ansell als globaler Marktführer für Sicherheitslösungen.

Mit der Aufnahme von Kimtech und KleenGuard in das marktführende Markenportfolio von Ansell bietet Ansell Kunden, die in Laboren, Reinräumen und industriellen Fertigungsumgebungen tätig sind, ein noch breiteres Spektrum an Sicherheitslösungen.

Im Rahmen der Erweiterung seines Portfolios in Nordamerika und Europa führt Ansell auch zwei neue Funktionen ein: das RightCycle-Programm, eine nachhaltige Lösung für die Entsorgung ungefährlicher Abfälle von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), und APEX, ein branchenführender Ansatz für das Änderungsmanagement und die Kontaminationskontrolle in Reinräumen.

Neil Salmon, CEO von Ansell, erklärte: "Die strategische Übernahme des Geschäftsbereichs Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kimberly-Clark Corporation (KCPPE) durch Ansell im vergangenen Jahr hat nicht nur unser Portfolio um erstklassige Marken wie Kimtech, KleenGuard und RightCycle erweitert, sondern auch unsere Fähigkeit gestärkt, Kunden bei der Orientierung in einem immer komplexeren Marktumfeld zu beraten. Mit noch mehr Fachwissen in Bereichen wie Materialwissenschaft, Innovation, PSA-Lieferketten und internationalen Sicherheitsvorschriften ist Ansell besser denn je positioniert, um Kunden bei der Erreichung ihrer Sicherheitsziele zu unterstützen."

Der nächste Meilenstein im Übergang dieses Geschäfts wird im Juni 2025 erreicht, wenn die Verkaufsteams von Ansell Latin America und Asia Pacific beginnen, Bestellungen für Kimtech- und KleenGuard-Produkte anzunehmen.

Über Ansell

Ansell (ASX: ANN) ist ein weltweit führender Anbieter von Sicherheitslösungen und ein integrierter Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung für das Gesundheitswesen und industrielle Arbeitsplätze. Jeden Tag vertrauen über 10 Millionen Arbeitnehmer in mehr als 100 Ländern auf Ansell-Marken wie HyFlex, Ringers, MICROFLEX, TouchNTuff, GAMMEX, Kimtech, KleenGuard und AlphaTec. Angetrieben von der Vision, die Welt in eine sicherere Zukunft zu führen, entwickelt das Unternehmen kontinuierlich neue Produkt- und Serviceinnovationen, die Risiken am Arbeitsplatz vorhersagen, verhindern und davor schützen, und fördert gleichzeitig eine nachhaltige Beschaffung und Fertigung.

Informationen über Ansell und seine Produkte finden Sie unter www.ansell.com. AnsellProtects

Ansell, undTM sind Marken von Ansell Limited oder einer seiner Tochtergesellschaften. US-Patent erteilt und US- und Nicht-US-Patente angemeldet: www.ansell.com/patentmarking

© 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

