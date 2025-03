Mainz (ots) -ZDFneo-ProgrammänderungWoche 10/25Donnerstag, 06.03.Bitte Zeitkorrekturen beachten:0.05 Game Two #366Videospielmagazin0.35 MAITHINK X - Die ShowBig Pharma - Das Milliardengeschäft1.10 SuspectJackie1.30 SuspectNicola1.55 SuspectMaia2.15 SuspectJaisal2.40 SuspectRyan3.05 SuspectHarry3.25 SuspectSusannah3.45 SuspectDanny4.10 The RookieDer Prozess4.50 The RookieNeue Wege5.35 The Rookie-6.15 Wolken im ParadiesFreitag, 07.03.Bitte Programmänderungen beachten:6.15 MAITHINK X - Die ShowBig Pharma - Das MilliardengeschäftMit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 2.3.2025)Deutschland 2025(Die Sendung "The Rookie: Trainingstag" entfällt. Weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5982900