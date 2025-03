Die Tesla-Aktie verzeichnete am Montagnachmittag positive Bewegungen und stieg in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 296,47 USD. Im Tagesverlauf erreichte das Papier kurzzeitig einen Höchststand von 303,90 USD, nachdem es mit einem Kurs von 300,25 USD in den Handel gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf über 4,2 Millionen Aktien. Trotz dieser positiven Entwicklung liegt der aktuelle Kurs noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 488,50 USD, das am 19. Dezember 2024 erreicht wurde. Ein erneutes Erreichen dieses Höchststandes würde einen Zuwachs von mindestens 64,77 Prozent bedeuten. Das 52-Wochen-Tief wurde hingegen am 23. April 2024 mit 138,82 USD verzeichnet, was 53,18 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau liegt. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 277,71 USD und ein Gewinn je Aktie von voraussichtlich 2,90 USD.

Neuausrichtung und Wettbewerbsdruck

Die wirtschaftliche Entwicklung von Tesla zeigt sich durchwachsen. Im letzten Quartal 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie, was einen deutlichen Rückgang gegenüber den 2,49 USD im Vorjahresquartal darstellt. Der Umsatz stieg hingegen leicht um 2,15 Prozent auf 25,71 Milliarden USD. Für das erste Quartal 2025 werden die Bilanzzahlen am 29. April erwartet. Bemerkenswert ist zudem, dass der Natur-Aktienindex nx-25 nach zwölfjähriger Listung Tesla aus seinem Portfolio entfernt hat. Als direkter Nachfolger wurde der chinesische Elektrofahrzeughersteller Li Auto aufgenommen, der 2023 mit etwa 376.000 produzierten Fahrzeugen erstmals die Gewinnzone erreichte. Diese Entscheidung unterstreicht den wachsenden Wettbewerbsdruck durch chinesische Hersteller im Elektroautomarkt. Gleichzeitig arbeitet Tesla an Serviceverbesserungen und führte kürzlich ein Pilotprojekt für ein Warteschlangensystem bei seinen Superchargern ein - eine von Kunden lang ersehnte Neuerung im Ladenetzwerk des Unternehmens.

