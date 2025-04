© Foto: Erin Hooley - AP

Die Federal Reserve wird die Zinsen vorerst nicht senken und warnt vor steigenden Preisen durch die Zollpolitik. Die Märkte reagieren enttäuscht.Die US-Notenbank steht vor einem seltenen Dilemma: US-Präsident Donald Trumps weitreichende Zollpolitik hat die wirtschaftlichen Fundamentaldaten so stark verschoben, dass die Federal Reserve zunehmend zwischen ihren beiden Mandatszielen - Preisstabilität und Vollbeschäftigung - hin- und hergerissen ist. Fed-Chef Jerome Powell sprach am Mittwoch in einer viel beachteten Rede in Chicago von "grundlegenden politischen Veränderungen", die es in dieser Form in der modernen Wirtschaftsgeschichte noch nicht gegeben habe. "Wir könnten uns in dem …