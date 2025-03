Belkin, seit mehr als 40 Jahren eine führende Marke in der Unterhaltungselektronik, hat heute eine Kollektion mit innovativen, neuen Produkten für die Portfolios Mobile Power, Audio und Connectivity auf dem Mobile World Congress von ShowStoppers vorgestellt. Dies ist eine der bedeutendsten Tech-Shows mit einem Schwerpunkt auf Mobiltechnologie. Damit unterstreicht Belkin sein Engagement für exzellentes Design, Nachhaltigkeit und Qualität.

Belkin unveils new products at Mobile World Congress 2025 (Photo: Business Wire)

Nachhaltigkeit bei Belkin

Belkin hält weiterhin an seinem Ziel fest, bis 2025 in seinen Büros und bei den Prozessen 100 kohlenstoffneutral zu werden (Stufe 1 2) und bis 2030 soll das gesamte Unternehmen, einschließlich der Produktion (Stufe 3) auf diesem Stand sein. Zwei Jahre nach dem Entschluss, 72-75 sogenannte Post-Consumer Recycled (PCR)-Materialien für seine Produkte zu verwenden, wurden 359 Produkte auf diese Art hergestellt und es wurden 432 metrische Tonnen neues Plastik durch PCR ersetzt.

In diesem Jahr werden mehrere der beliebtesten Ladegeräte und Kabel von Belkin aus neuen Materialien für das Gehäuse ausgestattet, die zu 85-90 aus PCR bestehen. So erfüllt das Unternehmen sein Versprechen, neue Methoden für die Herstellung der Produkte anzuwenden. Das neue Zubehör wird vom Global Recycling Standard zertifiziert und in plastikfreien Verpackungen angeboten. So sollen die CO2 -Emissionen für diese Produkte um bis zu 85 gesenkt werden.

Belkin ist stolz auf seine Erfolge bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele: Sie wurden mit einem Silver Medal-Rating von EcoVadis ausgezeichnet, global führende Organisation für Nachhaltigkeitsratings. Damit wird das Unternehmen für seine fortlaufenden Bemühungen um verantwortungsvolle Geschäftspraktiken belohnt. Belkin rangiert in dem von EcoVadis untersuchten Segment von Unternehmen der Unterhaltungsindustrie weit vorne. Global liegen sie unter den Top-15 (% 91.Perzentil).

Jederzeit, überall laden

Ladegerät 'BoostCharge' mit Display (10K und 20K)

Entwickelt für zuverlässige Energieversorgung unterwegs, ist dieses neue Ladegerät mit einem langlebigen, abnehmbaren Kabel von 15 cm Länge ausgestattet. damit kann das Gerät oder das Ladegerät selbst geladen werden. Über das digitale Display lässt sich der Ladevorgang gut verfolgen und das Gerät wird währenddessen mit Strom versorgt. Es sind zwei Versionen verfügbar: 10K und 20K. Das 10K bietet zwei USB-C Ports, während das 20K über zwei USB-C Ports sowie einen zusätzlichen USB-A Port für ältere Geräte verfügt.

Bei Nutzung eines einzelnen USB-C Ports liefert das Ladegerät maximal 20W und bei Nutzung von zwei Ports (USB-A 18-W) sind es jeweils 15W. Verfügbar in den Farben Schwarz, Weiß, Pink, Blau und Sand.

Verfügbarkeit und Wirkung:

10K: Äquivalent von 4,71187 Plastikflaschen eingespart; Einsparung von 0,324 CO2 e (kg)

20K: das Äquivalent von 6,915 Plastikwasserflaschen wurde verarbeitet; Einsparung von 0,477 CO2 e (kg)

Verfügbar ab Anfang Mai 2025

10K: 29,99 / £24,99

20K: 44,99 / £34,99

Powerbank 'BoostCharge' mit integriertem Kabel 10K und 20K)

Perfekt für die Reise, wird dieses mobile Ladegerät sowohl in der Version 10K als auch 20K angeboten. Es unterstützt bis zu 20W (10K) und 30W (20K) Power Delivery (PD) bei schnellem Laden. Ein integriertes USB-C-Kabel bietet einfaches, schnelles Laden. Mit zusätzlichen USB-C und USB-A Ports (20K) können mehrere Geräte gleichzeitig geladen werden. Verfügbar in Schwarz, Weiß, Blau und Pink.

Verfügbarkeit und Wirkung:

10K: das Äquivalent von 3,98437 Plastikwasserflaschen wurde verarbeitet; Einsparung von 0,274 CO2 e (kg)

20K: das Äquivalent von 7,21875 Plastikwasserflaschen wurde verarbeitet; Einsparung von 0,498 CO2 e (kg)

Verfügbar ab Anfang April 2025

10K: $39,99 29,99 / £24,99

20K: 44,99 / £34,99

BoostCharge Pro Magnetisches Drahtloses Travel Pad (3-in-1)

Ein Muss für jeden Reisenden. Dieses flexible 3-in-1-Ladegerät kann als flaches Pad oder gefaltet stehend verwendet werden. Es liefert bei schneller Ladung 15W für iPhone/Qi2-Geräte, 5W für die Apple Watch und 5W für Ohrstöpsel. Qi2 magnetische Technologie garantiert sicheres, effizientes Laden ohne den Akku zu schädigen.

Verfügbarkeit und Wirkung:

das Äquivalent von 7,33125 Plastikwasserflaschen wurde verarbeitet; Einsparung von 0,506 CO2 e (kg)

Ab sofort weltweit in ausgesuchten Geschäften verfügbar

$129,99 129,99 / £119,99

Tech Organizer für die Reise

In diesem kompakten, wasserabweisenden Case aus Nylon mit sicheren Reißverschlüssen sind alle Geräte unterwegs gut aufgehoben. Die aufrechte Form und das übersichtlich aufgeteilte Innere aus elastischem Gewebe mit mehreren Fächern eignen sich gut für die Aufbewahrung und den Transport von Powerbanks, Ladegeräten, Adptern, USB-Geräten, Kabeln, Air Tag Loops und sogar Stiften. Maße: 12,5 x 18 x 8 cm (H x B x D).

Verfügbarkeit:

Ende Q2 2025

24,99 / £19,99

Wunderbar durch den Tag mit SoundForm Surround

SoundForm Surround

Diese Kopfhörer, die sich ausklappen und zusammenfalten lassen, sind mit Environmental Noise Cancellation (ENC) ausgestattet. So sind Telefonate mit guter Tonqualität und ein klarer Sound garantiert. Der Akku von SoundForm Surround hält 60 Stunden und zur Ausstattung gehören Bluetooth 5.4, Multipoint-Konnektivität für das Pairing von zwei Geräten und ein 3,5 mm Audio Jack für verkabelten Hörgenuss. SoundForm Surround ist perfekt für die tägliche Nutzung und die Reise.

Verfügbarkeit und Wirkung:

das Äquivalent von 8,35312 Plastikwasserflaschen wurde verarbeitet; Einsparung von 0,576 CO2 e (kg)

Ab sofort weltweit in ausgesuchten Märkten verfügbar

$39,99 39,99 / £29,99

Einfache Konnektivität mit dem Pro GaN Dock

11-in-1 Pro GaN Dock

Mit seinem schlanken, platzsparenden Design bietet das 11-in-1 Pro GaN Dock eine nahtlose Konnektivität und Kompatibilität mit zahlreichen Plattformen. Es liefert bis zu 150W GaN-Strom. Das Dock hat zahlreiche Ports und unterstützt bis zu drei externe Displays* bei bis zu 4K@60Hz,** oder einzelne Displays bis zu 8K@30Hz (nur Windows) oder 4K@120Hz perfekt für Multimedia Professionals und Multitasker. Inbegriffen sind 1 x USB-A, 4 x USB-C, 2 x HDMI, Gigabit Ethernet, SD und MicroSD sSots und 3,5mm Audio. So werden Peripheriegeräte und Zubehör optimal unterstützt. Die Transfergeschwindigkeit von 10Gbps erlaubt schnelle Uploads von großen Bildern und Videodateien.

Verfügbarkeit und Wirkung:

das Äquivalent von 19,4625 Plastikwasserflaschen wurde verarbeitet; Einsparung von 1,342 CO2 e (kg)

Ab sofort weltweit in ausgesuchten Geschäften verfügbar

$199,99 199,99 / £189,99

Das Mediakit können Sie HIER herunterladen.

*Tatsächlicher Output variiert je nach den Spezifikationen des Host-Geräts. Windows kann das Display auf bis zu drei Monitore ausweiten, Chrome je nach den Spezifikationen des Laptops auf bis zu zwei Monitore, MacOS nur auf einen mit Spiegelung von jedem zusätzlichen.

**Signalquelle von DP1.4 für maximale Unterstützung der Auflösung erforderlich.

Über Belkin

Belkin, ein auf Accessoires spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Von den Anfängen in einer Garage in Südkalifornien im Jahr 1983 bis zum vielseitigen, globalen Technologieunternehmen von heute wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

