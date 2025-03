Diese Zusammenarbeit führt zu einer skalierbaren, flexiblen und für die Zukunft gerüsteten Voicemail-Technologie

Wie die Radisys Corporation ein global führender Telekom-Anbieter, heute ankündigte, hat der globale Technologie-Anbieter Unisys den Engage Media Server von Radisys ausgewählt, um sein Voicemail-Angebot für die Betreiber mobiler Tier-1-Netzwerke zu erweitern.

Mithilfe des Radisys Engage Media Servers vertieft Unisys die Modernisierung seiner Infrastrukturen rund um sein Voicemail-Angebot und stimmt sie auf seine Strategien bezüglich der Cloud und der IT-Container ab. Unter anderem bietet die Radisys-Plattform die Medien-Ressourcenfunktion, einen entscheidenden Voicemail-Service, der kritische Aufgaben ausführt, darunter die Medienkombination, das Transkodieren und die Multifrequenz-Signaldetektion. Unisys entschied sich für den Engage Media Server von Radisys, da dieser stabile Leistungseigenschaften bei virtualisierten und cloudgestützten Einsätzen bietet.

"Die Fähigkeiten des Engage Media Servers von Radisys passen zu unserer Cloud-Strategie und bieten die Leistung und Flexibilität, die wir brauchen, um unser Angebot innovativ weiterzuentwickeln und die Ansprüche unserer Kunden zu bedienen," sagte Sean Tinney, Vizepräsident des Solution Managements in der Unisys-Abteilung für Rechenservice (Computing Solutions). "Der Engage Media Server besticht nicht nur durch die stabile Medienverarbeitung, die unser Voicemail benötigt. Außerdem gewährleistet er eine nahtlose Integration in unsere bestehenden Systeme und bildet so eine solide Basis für fortdauerndes Wachstum und Innovation."

Der Engage Media Server unterstützt eine große Bandbreite von Audio- und Video-Diensten in Echtzeit, einschließlich "Voice over Long-Term Evolution" und vereinheitlichter Kommunikation, sowie fortgeschrittene Analytik wie Spracherkennung, Computer Vision-Analytik und Verbesserungen der Video-Qualität.

"Die Engage Media Server-Plattform verarbeitet auch komplexe Medien und ermöglicht nahtlose Integration und Skalierbarkeit," sagte Al Balasco, der Leiter von Medien, Kerngeschäft und Applikationen bei Radisys. "Wir vertrauen darauf, dass Unisys mit der Hilfe und Unterstützung dieser Plattform seinen Kunden weiterhin außergewöhnliche Voicemail-Erfahrungen bietet."

Unisys beginnt den Übergang zum Radisys-Server dieses Jahr bei einem großen Betreiber in Deutschland.

Über Unisys

Unisys ist ein globaler Technologie-Anbieter, der Unternehmen rund um den Erdball Durchbrüche ermöglicht. Mit unseren Angeboten und Lösungskonzepten darunter die Cloud, künstliche Intelligenz, digitale Arbeitsplätze, Logistik und Computing für Unternehmen fordern unsere Kunden den Status quo heraus und entfalten ihr ganzes Potenzial. Erfahren Sie, wie wir schon seit über 150 Jahren die Möglichkeiten unserer Kunden erweitern: Besuchen Sie uns unter unisys.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Radisys

Radisys ist ein weltweit führendes Unternehmen für offene Telekommunikationslösungen und -dienste. Seine disaggregierten Plattformen und Integrationsdienste nutzen offene Referenzarchitekturen und -standards in Kombination mit offener Software und Hardware und ermöglichen es Service Providern, die offene digitale Transformation voranzubringen. Radisys bietet ein End-to-End-Lösungsportfolio, angefangen bei digitalen Endpunkten über disaggregierte Systeme, Systeme mit freiem Zugang und Kernsysteme bis hin zu immersiven digitalen Anwendungen und Interaktionsplattformen. Sein erstklassiger, erfahrener Unternehmensbereich für Netzwerkdienstleistungen bietet Leistungen über den gesamten Lebenszyklus, um Service Provider dabei zu unterstützen, hochgradig skalierbare, leistungsstarke Netzwerke mit optimalen Gesamtbetriebskosten aufzubauen und zu betreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.Radisys.com.

Radisys ist eine eingetragene Marke von Radisys. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250302297294/de/

Contacts:

Nereus for Radisys

Matt Baxter, Tel. +1-503-619-0505

radisys@nereus-worldwide.com