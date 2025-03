Barcelona, Spanien, 3. März 2025 (ots/PRNewswire) -Die globale Technologiemarke HONOR kündigte heute den HONOR ALPHA PLAN an, eine neue Unternehmensstrategie, die HONOR von einem Smartphone-Hersteller zu einem weltweit führenden KI-Geräte-Ökosystem-Unternehmen machen soll. Um zu demonstrieren, dass der HONOR ALPHA PLAN auf einen verbraucherorientierten Ansatz und ein offenes Ökosystem setzt, hat sich HONOR verpflichtet, sieben Jahre lang Android-Betriebssystem- und Sicherheitsupdates für seine HONOR-Magic-Serie bereitzustellen, beginnend mit dem HONOR Magic7 Pro. Zusammen mit dem ALPHA PLAN kündigte HONOR die Einführung der HONOR Watch 5 Ultra an.Elegantes Design mit präziser HandwerkskunstMit ihrem fesselnden achteckigen Kuppeldesign verbindet die HONOR Watch 5 Ultra nahtlos östliche und westliche Einflüsse zu einem ästhetisch ansprechenden und harmonischen Look. Dank des Gehäuses aus Titan Grad 5 ist diese Smartwatch besonders leicht sowie langlebig und damit der perfekte Begleiter für den Alltag.Außergewöhnliches Display gepaart mit langer AkkulaufzeitAusgestattet mit einem atemberaubenden 1,5-Zoll-AMOLED-Display mit hoher Aktualisierungsrate bietet die HONOR Watch 5 Ultra eine außergewöhnlich klare Darstellung, die sich wirklich abhebt. Die fortschrittliche LTPO-Technologie ermöglicht ein immer eingeschaltetes Display, sodass die Person, die diese Uhr trägt, wichtige Informationen auf einen Blick erkennen kann. Mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 60 Hz[1] garantiert die HONOR Watch 5 Ultra ein flüssigeres Seherlebnis auf einem großen Bildschirm. Die HONOR Watch 5 Ultra wird von einem robusten 480-mAh-Akku[2] angetrieben und bietet eine bemerkenswerte Akkulaufzeit von bis zu 15 Tagen[3] bei normaler Nutzung.Intuitive Fitness- und Gesundheitsüberwachung ermöglichenDie HONOR Watch 5 Ultra wurde entwickelt, um Gesundheits- und Fitnesstracking für den Alltag zugänglich sowie bequem zu gestalten. Mit dem Quick Health Scan[4] können sich Nutzer sofort einen umfassenden Überblick über ihren Gesundheitszustand verschaffen. Der Healthy Morning Report liefert eine Zusammenfassung der Gesundheitsdaten des Vortags, um den Tag mit einem klaren Verständnis zu beginnen, während die Funktionen zur ganztägigen Gesundheitsüberwachung kontinuierlich die wichtigsten Indikatoren überwachen und sowohl das körperliche als auch das geistige Wohlbefinden fördern.[1] Die Daten stammen aus den HONOR-Labors. Die Bildwiederholfrequenz desBildschirms beträgt bis zu 60 Hz. Die tatsächliche Anzeige kann je nach Szenariovariieren. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.[2] Nennwert. Die Nennkapazität des Akkus beträgt 480 mAh.[3] Die Daten stammen aus den HONOR-Labors, unter der Voraussetzung, dass siemit einem HONOR-Handy genutzt werden. Die Ergebnisse in tatsächlichenAnwendungen können aufgrund der Umgebung, der Nutzungsgewohnheiten und andererFaktoren abweichen.[4] Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um ein Medizinprodukt, sondern umein Produkt für das Gesundheitsmanagement. Die gemessenen Daten und Ergebnissedienen nur als Referenz.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2631260/image_5003200_52262658.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2595331/HONOR_LOGO_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/honor-stellt-die-atemberaubende-honor-watch-5-ultra-auf-dem-mwc-2025-vor-302390267.htmlPressekontakt:Yuteng Li,liyuteng@hihonor.comOriginal-Content von: honor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118003/5982918