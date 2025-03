Die Anteilsscheine des Unternehmens erleiden massive Einbußen im Tagesverlauf mit Verlusten von bis zu 31,7 Prozent bei gleichzeitig geringem Handelsvolumen.

Die Bettermoo(d) Food Aktie durchlebt derzeit turbulente Zeiten an der Börse. Im heutigen Handelsverlauf musste das Papier erneut erhebliche Verluste hinnehmen. Bereits am Vormittag zeichnete sich ein düsteres Bild ab, als der Kurs um mehr als 18 Prozent auf 0,264 EUR abstürzte. Im weiteren Tagesverlauf verschärfte sich die Situation zusätzlich - zur Mittagszeit verzeichnete die Aktie einen Rückgang von beachtlichen 31,7 Prozent auf 0,220 EUR. Am Nachmittag stabilisierte sich der Wert leicht bei 0,280 EUR, was dennoch einem Minus von 13 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen blieb mit lediglich 35 gehandelten Aktien äußerst überschaubar, was auf eine zurückhaltende Investorenstimmung hindeutet.

Historische Entwicklung gibt Anlass zur Sorge

Die aktuelle Talfahrt steht in krassem Kontrast zur Entwicklung im März des vergangenen Jahres. Am 11. März 2024 erreichte die Bettermoo(d) Food Aktie mit 3,100 EUR ihren Höchststand der letzten 52 Wochen. Von diesem Niveau ist das Papier inzwischen weit entfernt - um diesen Wert wieder zu erreichen, müsste der Kurs um mehr als 1.000 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief wurde erst kürzlich am 18. Februar 2025 mit 0,088 EUR markiert. Die jüngsten Quartalszahlen vom 27. Dezember 2024 für den Zeitraum bis Ende Oktober 2024 zeigen weiterhin eine angespannte finanzielle Lage. Das Unternehmen verzeichnete einen Verlust von 0,10 CAD je Aktie, was eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresverlust von 0,07 CAD darstellt. Beim Umsatz wurden 60.000 CAD gemeldet. Mit Spannung wird nun die Präsentation der Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 erwartet, die für den 28. März 2025 angekündigt ist.

