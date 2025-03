© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew

Die Unsicherheiten am Markt bleiben hoch. Besonders der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag wird mit Spannung erwartet. Die Strategen von JPMorgan warnen davor, dass Anleger die Risiken einer wirtschaftlichen Abschwächung unterschätzen. "Das Risiko besteht in einer sich ausweitenden Luftblase in der Wirtschaft, in der eine aggressivere Handels-, Einwanderungs- und Finanzkonsolidierungspolitik die Unsicherheit erhöhen und sich letztlich auf die Lohnsumme auswirken könnte", erklärte Mislav Matejka, Leiter der globalen und europäischen Strategie. Mehrere wirtschaftliche Indikatoren zeigen bereits Anzeichen einer Abschwächung. Das US-Verbrauchervertrauen hat sich spürbar verschlechtert. Die …