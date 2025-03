DJ Aktien Schweiz sehr fest - SMI mit neuem Rekordhoch

DOW JONES--Mit einem deutlichen Plus hat der schweizerische Aktienmarkt zu Wochenbeginn den Handel beendet. Dabei kletterte der SMI auf ein neues Rekordhoch bei 13.199 Punkten. Hauptthema war der Eklat um den ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus am Freitag. Europa reagierte darauf mit einem solidarischen Treffen der führenden Politiker in London und einer Bestärkung der Zusammenarbeit mit der Ukraine. Der ökologische Umbau hat stark an Bedeutung für die EU verloren, der Fokus liegt jetzt vor allem auf Wirtschaftswachstum und der Stärkung der Verteidigungsfähigkeit.

Europa dürfte nun seine Anstrengungen erhöhen, verteidigungspolitisch stärker auf sich selbst zu bauen. Chris Weston, Leiter Research bei Pepperstone, erwartet, dass auf dem anberaumten EU-Notfallgipfel am Donnerstag fiskalische Verschuldungsgrenzen zur Debatte stehen werden. Laut Medienberichten empfehlen Ökonomen allein für Deutschland 400 Milliarden Euro an Mitteln für Verteidigungsausgaben und 400 bis 500 Milliarden Euro für Infrastrukturinvestitionen.

Der SMI verbesserte sich um 1,3 Prozent auf 13.167 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 23,39 (zuvor: 46,97) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten gewannen Kühne & Nagel 3,8 Prozent. Der Logistiker veröffentlicht am Dienstag Zahlen für das vierte Quartal. Die Deutsche Bank erwartet keine größeren Überraschungen im Vergleich zum Vorjahr, als die Konsensschätzung deutlich verfehlt wurde. Allerdings senkt sie ihre Prognosen, um der größeren geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheit Rechnung zu tragen. Zudem wird mit neuen mittelfristigen Prognosen gerechnet.

Lindt & Sprüngli stiegen um 0,4 Prozent. Der Schokoladen-Hersteller wird am Dienstag die Jahreszahlen bekannt geben. Für die Aktien der Index-Schwergewichte Nestle, Novartis und Roche ging es zwischen 1,2 und 1,8 Prozent aufwärts.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2025 11:39 ET (16:39 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.