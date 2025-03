NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,23 Prozent auf 110,31 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen sank auf 4,19 Prozent.

Schwache Konjunkturdaten aus den USA stützten die Anleihen. Der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie war etwas stärker gefallen als erwartet. Der Indikator signalisiert aber weiterhin ein leichtes Wirtschaftswachstum. "Wachstumshoffnungen werden dadurch nicht verstärkt", schreibt Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Landesbank Hessen-Thüringen. "Die US-Notenbank wird sich jedoch nicht unter Druck sehen, schnelle weitere geldpolitischen Lockerungen zu beschließen, denn die Risiken für die preisliche Entwicklung waren zuletzt eher auf der Oberseite zu finden."

Zudem ist die Verunsicherung hoch. Nach dem Eklat in Washington zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist der weitere Fortgang im Ukraine-Krieg offen. Auch die in der vergangenen Woche neu ausgesprochenen Zollankündigungen von Trump könnten die wirtschaftliche Entwicklung auch in den USA belasten./jsl/ngu