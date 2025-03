Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Personalie

Schindler Holding AG: Veränderungen in der Konzernleitung



03.03.2025 / 18:30 CET/CEST





Der Verwaltungsrat hat folgende Änderungen in der Konzernleitung per 1. April 2025 beschlossen. Meinolf Pohle, verantwortlich für die Region Europa-Nord in der Konzernleitung, wird neu die Region China leiten. Er folgt auf Daryoush Ziai, der zehn Jahre lang Schindler China leitete und nun die Konzernleitung und das Unternehmen verlässt. Patrick Hess, derzeit Länderchef Schindler Schweiz, wird in die Konzernleitung berufen und die Verantwortung für Europa-Nord von Meinolf Pohle übernehmen. Patrick Hess ist seit 2001 für Schindler tätig, zunächst in verschiedenen Positionen im Finanzbereich in der Schweiz und Grossbritannien, und leitet seit 2018 die Schindler Aufzüge AG, Schweiz. Er hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft der Universität Freiburg, Schweiz. Die Konzernleitung setzt sich somit per 1. April 2025 wie folgt zusammen:

Paolo Compagna (CEO), Carla De Geyseleer (CFO und stellvertretende CEO), Matteo Attrovio (CIO), Danilo Calabrò (Europa-Süd), Donato Carparelli (CTO), Patrick Hess (Europa-Nord), Vikén Martarian (Amerika und Fahrtreppen), Hugo Martinho (Human Resources), Meinolf Pohle (China) und Robert Seakins (Asien-Pazifik). Über Schindler

Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 69 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 - ausgehend vom Basisjahr 2020 - erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird. Mehr Informationen

