H2 Mobility wird bis Ende März elf kleinere Wasserstoff-Tankstellen für Pkw mit 700-Bar-Technik schließen, elf weitere Stationen sollen bis Ende Juni folgen. Der Betreiber wird sich in Zukunft vor allem auf die Versorgung von Nutzfahrzeugen konzentrieren. Für einige Standorte besteht aber noch eine Chance. In der aktuell anstehenden Runde Ende März sollen die bestehenden Wasserstoff-Tankstellen in Neuruppin, Bonn, Flensburg, Geisingen, Potsdam, Ulm, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...