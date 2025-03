Der Platinpreis konnte sich am Montagmorgen leicht stabilisieren und notierte gegen 8 Uhr bei 947 US-Dollar. Dies entspricht einem Plus von 0,25 % im Vergleich zum Wochenschluss von 944 US-Dollar. Dennoch bleibt die charttechnische Lage angespannt, da Platin innerhalb der letzten fünf Handelstage um 2,7 % nachgegeben hat. Marktbeobachter sehen weiterhin Abwärtsrisiken, insbesondere durch wirtschaftspolitische Entwicklungen in den USA. Besonders die von Donald Trump vorgeschlagenen Zölle auf Autoimporte könnten die Nachfrage nach Platin erheblich beeinflussen und ...

