Medizintechnikkonzern verzeichnet trotz volatiler Kursentwicklung deutliche Gewinnsteigerung und plant höhere Ausschüttung. Analysten prognostizieren weiteres Wachstumspotenzial.

Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte am Montag einen unbeständigen Handelsverlauf. Nach einem schwachen Start in den Tag mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 53,60 EUR am Vormittag und einem zwischenzeitlichen Tagestief von 53,24 EUR, konnte das Papier am Nachmittag wieder Boden gut machen. Gegen 15:53 Uhr verzeichnete die Aktie einen Zuwachs von 0,7 Prozent im XETRA-Handel, nachdem bereits 299.035 Anteile den Besitzer gewechselt hatten. Der Tageshöchststand lag bei 54,46 EUR. Diese Schwankungen fügen sich in das allgemeine Bild des Medizintechnikunternehmens ein, dessen Aktie sich derzeit 8,06 Prozent unterhalb ihres 52-Wochen-Hochs befindet. Dieses wurde am 13. Februar 2025 mit 58,48 EUR erreicht. Vom 52-Wochen-Tief, das Ende Oktober 2024 bei 47,31 EUR verzeichnet wurde, hat sich der Kurs mittlerweile um beachtliche 14,39 Prozent erholt.

Starkes Quartalsergebnis und positive Dividendenprognose

Die jüngsten Finanzkennzahlen von Siemens Healthineers fallen beeindruckend aus. Im Quartal mit Abschluss zum 30. September 2024 konnte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,55 EUR erzielen, was eine deutliche Steigerung gegenüber den 0,39 EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres darstellt. Auch beim Umsatz verzeichnete der Konzern ein kräftiges Plus von 22,28 Prozent auf 6,33 Milliarden EUR. Für Anleger besonders erfreulich ist die Dividendenprognose für das laufende Jahr, die mit 1,14 EUR deutlich über der Ausschüttung des Vorjahres von 0,95 EUR liegt. Marktexperten sehen weiteres Potenzial für die Aktie und taxieren das durchschnittliche Kursziel auf 61,36 EUR. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen Analysten mit einem Gewinn pro Aktie von 2,48 EUR. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 7. Mai 2025 veröffentlicht und könnten weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung geben.

